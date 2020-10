"Il Fare e L’Essere in Famiglia": rassegna di incontri online al Centro della Famiglia

Al via al Centro della Famiglia di Treviso il “Il Fare e L’Essere in Famiglia”, rassegna di appuntamenti rivolti a genitori e nonni per fronteggiare al meglio le nuove sfide educative poste dall’emergenza sanitaria. A partire da domani, mercoledì 28 ottobre, un nutrito programma di incontri serali, gratuiti e online, in diretta dal Consultorio Familiare di Via San Nicolò a Treviso. Un calendario che propone occasioni di approfondimento, spazi di confronto e riflessione: dal prezioso ruolo dei nonni fino alla gestione della rabbia nei più piccoli, dalle tecniche di rilassamento per governare lo stress fino al significato delle regole e alla comunicazione con i figli adolescenti.

Ai nastri di partenza, al Consultorio Familiare di Treviso, “Il Fare e L’Essere in Famiglia”, calendario di incontri a distanza che si svolgeranno online in orario serale, previa iscrizione, contattando la segreteria del Centro. A coordinare il progetto, la dott.ssa Marta Benvenuti.

Al via domani, 28 ottobre, dalle ore 21.00, il primo dei 6 cicli di appuntamenti tematici in programma, con “Nonni 2.0”, quattro incontri, ogni mercoledì fino al 18 novembre, sul ruolo chiave dei nonni nella crescita e nello sviluppo dei figli nell’epoca della comunicazione multimediale.

A partire dal 3 novembre e fino al 24 novembre, il secondo ciclo di quattro serate in agenda, ogni martedì, dalle ore 21.00 con “Grr, che rabbia!”, per confrontarsi sulle ragioni che portano i bambini a perdere il controllo delle emozioni e individuare metodi creativi per gestire queste manifestazioni del comportamento.

«Con questo programma di iniziative a distanza il Centro della Famiglia vuole offrire un supporto concreto a tutte le famiglie che scontano le problematiche sempre più complesse di questa fase pandemica – afferma Adriano Bordignon, direttore del Consultorio – Di fronte a scenari quali la didattica a distanza al 75% nelle scuole e la chiusura delle attività sportive, questi incontri di confronto, dialogo e informazione intendono fornire quegli strumenti utili ad affrontare la necessaria rimodulazione di tempi e modalità nelle relazioni familiari e nell’educazione dei figli, aspetti mai come oggi centrali per superare al meglio le circostanze inedite che stiamo vivendo».

Il programma dei primi 2 cicli di incontri a distanza, online:

Dal 28 ottobre, ogni mercoledì, fino al 18 novembre 2020, ore 21.00 – 22.00, “Nonni 2.0”: quattro incontri dedicati ai nonni per aggiungere consapevolezza, strategie e creatività a questa figura così importante per la crescita dei bambini. Un percorso per riflettere sulla positività della relazione quotidiana coi nipoti, a partire dalle differenze tra i nonni di una volta e quelli di oggi.

Dal 3 novembre, ogni martedì, fino al 24 novembre 2020, ore 21.00 – 22.00, “Grr, che rabbia!”: percorso di gruppo rivolto ai genitori di bambini da 0 agli 11 anni per comprendere i motivi delle rabbie dei figli e ragionare sulla sfera emozionale e le varie manifestazioni del comportamento. Un’opportunità per confrontarsi e individuare insieme soluzioni di gestione creative.

Le serate saranno condotte dalla psicoterapeuta Marta Benvenuti.