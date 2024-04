Scrivere di cinema: al via il laboratorio di Cineforum Labirinto

Non solo lezioni di cinema: da metà aprile Cineforum Labirinto presenta un percorso teorico e laboratoriale di introduzione alla critica cinematografica che avrà l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti fondamentali per la redazione di articoli, recensioni e saggi dedicati alla Settima Arte. Il laboratorio, ideato e curato da Paola Brunetta, critica cinematografica e docente di materie letterarie, è rivolto ad appassionati di cinema e a studenti che vogliano acquisire o approfondire le nozioni di base per imparare a scrivere recensioni di film nelle varie destinazioni giornalistiche, dal blog alle riviste di settore.

Il corso

Nella parte introduttiva verranno affrontate le nozioni di base dell’analisi critica, il laboratorio proseguirà con esercitazioni pratiche che, mediante l’assegnazione di film da analizzare, consentiranno ai partecipanti di confrontarsi con la scrittura di articoli e recensioni, supportati dalla correzione individuale e personalizzata a cura della docente. Il percorso prevede la pubblicazione nel sito web di Cineforum Labirinto di una selezione delle recensioni redatte dai partecipanti, ai quali verrà inoltre data la possibilità di collaborare con la rivista online NonSoloCinema, inviati alla prossima edizione dell’Edera Film Festival dal 17 al 20 luglio 2024.

Info & Costi

L'iniziativa si articola in 4 incontri che si terranno di mercoledì, dalle ore 20:30 alle ore 22:30, a partire da mercoledì 17 aprile 2024, presso Ground Control Coworking, situato in via Montello, 7/A, a Treviso. Il costo del corso è di 130 euro, con la possibilità di iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili contattando l’associazione Cineforum Labirinto all’indirizzo mail cineforumlabirinto@gmail.com o al numero 3407417350.