Gli spazi del welfare e il loro futuro

Incontro con Maria Chiara Tosi e Roberto Di Bussolo



Siamo nel 2030 e i luoghi del welfare riusano e riciclano spazi esistenti in una logica di consumo di suolo zero. Sono luoghi “concavi”, cioè accoglienti, multifunzionali e multiutenti. Lo stesso luogo può essere utilizzato per svolgere attività plurali, non saltuariamente o per eventi particolari, ma con continuità nella quotidianità. Sono luoghi confortevoli e generativi, perché esito di co-progettazione in cui pubblico e privato si mescolano, e perché c'è chi se ne prende cura durevolmente.



Partecipazione gratuita, su iscrizione: prenotazioni@combinazionifestival.it



L'evento è organizzato in collaborazione con la Rete Scuola a Colori e rientra nel progetto "CombinAzioni... a step forward", finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani tramite il programma comunitario UE European Solidarity Corps



Maria Chiara Tosi, urbanista, insegna Urbanistica presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, dove studia le forme e i processi di trasformazione della città di fronte alle sfide della contemporaneità: ingiustizie spaziali, crisi climatica e diritto all'accessibilità. Ha partecipato a ricerche interuniversitarie e lavorato alla redazione di alcuni piani (Casarano, Brescia, Macerata, Pesaro, Ferrara, Feltre).



Roberto Di Bussolo è dirigente del settore Viabilità Terraferma e Mobilità del Comune di Venezia.