Una nuova cinecena in colonia agricola

L’abbinamento cucina e cinema da sempre solletica palato e mente degli appassionati di entrambe le arti ed è per questo che Colonia Agricola, in collaborazione con Cineforum Labirinto propone una nuova “cinecena”, con piatti ispirati alle vicende e ai luoghi del film “Il castello errante di Howl” di Hayao Miyazaki (2004), nel quale il cibo è spesso un mezzo per portare i personaggi a conoscersi, costruire rapporti e aggiungere profondità alla storia.

L’appuntamento è per mercoledì 24 novembre (ore 20) nella sede di Colonia Agricola a Vascon di Carbonera, dove uno dei capolavori assoluti del cinema d’animazione contemporaneo sarà accompagnato da quattro portate legate alle vicende e alle atmosfere del film

Si partirà con un antipasto “Pane e formaggio delle Lande desolate” (gnocchi di pane con fonduta di caciotta affumicata), per proseguire con “La cucina di Calcifer” (paccheri gratinati alla carbonara); il secondo piatto

sarà “Sfumature del Signor rapa” (sedano rapa in varie declinazioni) e per concludere si potrà gustare “Heen dessert” (cheesecake giapponese), con vino e birra in abbinamento consigliati.

Eventuali intolleranze, allergie o variazioni possono essere comunicate al momento della prenotazione per consentire alla cucina di soddisfare tutte le necessità.

Menù abbinato di 4 portate: 30€ bevande escluse. I posti sono molto limitati (accesso solo con Green Pass): prenotazioni al 0422.350415.

COLONIA AGRICOLA è un’impresa sociale della Cooperativa Alternativa Ambiente, che sviluppa soprattutto percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale di persone “fragili”, valorizzando le risorse agricole

e ambientali del territorio e creando, allo stesso tempo, posti di lavoro e fatturato sociale. L’impresa sviluppa la sua attività su quasi 5 ettari di terreno dove ogni anno vengono prodotte circa 50 tonnellate di ortaggi,

rigorosamente certificarti bio, acquistabili nella Bottega o gustabili nel Ristorantino.

CINEFORUM LABIRINTO, dal 2009 organizza proiezioni, corsi e altri appuntamenti cinematografici nella città di Treviso e dal 2017, in collaborazione con Eden Cafè, ha iniziato il progetto CineCene, proiezioni di film di ambito culinario accompagnata da altrettanti menù tematici. Svolge inoltre intensa attività in collaborazione con i più significativi spazi e festival culturali del territorio.