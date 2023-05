Torna "Veneto sex" al New 1000 lire di Preganziol: con Trentalance e Amandha Fox

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Le brave ragazze vanno in paradiso mentre le cattive alla seconda edizione di Veneto sex ! Il “ Veneto Sex “ si prepara all’edizione 2023 con grande entusiasmo e con l’obiettivo di diventare la fiera dell’erotismo più grande d’Italia. Al New 1000 Lire Lap Dance l’Originale di Preganziol lo start è previsto a partire dalle ore 18.00 di venerdì 26 maggio per proseguire sabato 27 maggio fino a domenica 28 maggio. Questa kermesse (riservata ad un pubblico rigorosamente maggiorenne) ha come oggetto tutto quanto concerne lo show, l’intrattenimento e l’esposizione di merci e /o servizi connessi al mondo dell’adult entertainment nonché al divertimento più raffinato sul consolidato modello dei templi della trasgressione europea. La Madrina delle tre nottate sarà la star del cinema a luci rosse mondiale (già premio oscar) Amandha Fox che per l’occasione sarà affiancata dal noto ex divo a tre X Franco Trentalance.

Sul palco del New 1000 Lire oltre alla Venere polacca saliranno le più rinomate artiste del settore a luci rosse italico, nella fattispecie : la mistress più potente d’Italia Marikah Bentley, la “ maleducata ” Lolita Ruiz, la “ giaguara “ Lisa Amane, Chanel 27 ( scoperta da Riccardo Schicchi), Giorgina Sparkling la sexy colf ( vista da Barbara D’Urso), Jaqueline Jey, Alex Leon ( dell’agenzia di Mimmo Pavese management), nonchè direttamente da Ciao Darwin la sexy star Janelle Wild, le gemelle targate Rocco Siffredi (Megan Fiore e Jade Flor), Lara De Santis,Sally Blu, Carola Dantes,Francesca Di Caprio, Jasmine Carrera, l’American Trio ( Catrin Love, Ariel Martini e Kataleya), Isabel Costa, Jessica Moy, Petra Satin, Irina Blaze, Penelope ( tutte queste Artiste sono targate Moa Star Agency ), unitamente a Suzie Q, Lady Blue, Vanessa Kahos e Monik Star (proposte dal regista by Andy Casanova ). In questo drive in dello svago saranno creati degli stand a tema come ad esempio: la table dance con le dive del cuore presenti in fiera, ma soprattutto i provini ( diretti dal noto regista Andy Casanova ) per diventare attori o attrici a luci rosse. Il tutto nel rispetto delle regole e soprattutto alla luce del sole. L’incolumità dei visitatori, nonchè il regolare e tranquillo svolgimento del “ Veneto Sex ” sarà garantito da un efficiente e professionale servizio di vigilanza e sorveglianza.