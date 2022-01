Verticale di raboso - Cena e degustazione

Elegante, raffinata, esclusiva. Una cena unica pensata per gli iscritti al club 47 Anno Domini.



Una serata speciale, cena e degustazione, che avrà come ospite d'onore l'eccellenza del nostro territorio: il Raboso DOC Piave. Seguiremo l'evoluzione del prodotto, in un viaggio nel tempo alla scoperta delle più svariate sfaccettature di un vino unico di cui non potrete che innamorarvi. Tante annate da assaggiare, ognuna con sapori e caratteristiche uniche, abbinate a un'accurata selezione di piatti.