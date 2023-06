Ville Venete. Per una nuova primavera

Sarà presentato giovedì 22 giugno alle 18.00 in Sala Guadagnin (ex Sala Verde), a Palazzo Rinaldi a Treviso, “Ville Venete. Una nuova primavera” pubblicato da Antiga Edizioni, voluto dall’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti e curato da Salvatore Giannella, storico direttore della rivista Airone e membro della giuria del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti. Il volume raccoglie gli atti del seminario “Una nuova primavera per le Ville Venete. Per un rilancio a settant'anni dalla mostra di Mazzotti (1952-2022)” che l’Associazione ha organizzato il 29 e 30 settembre 2022 a Treviso, nell'ambito del progetto "Mazzotti Contemporaneo", inaugurato nel 2021 per approfondire tematiche ambientali e paesaggistiche di stringente attualità e identificare e premiare, con l’assegnazione del Premio Lampadiere dell’Ambiente, gli eredi e attuatori dei valori mazzottiani di tutela e salvaguardia. Il libro non vuole essere tuttavia una mera restituzione degli interventi del seminario, bensì offrire spunti di riflessione attuali e organici attraverso un excursus da Andrea Palladio a Giuseppe Mazzotti, fino alle sfide del terzo millennio: a 70 anni dalla celebre “Mostra delle Ville Venete”, che da Treviso, dove fu inaugurata nel 1952, fece il giro del mondo scuotendo l’opinione pubblica sulla necessità e urgenza di tutelare e salvaguardare un patrimonio architettonico e artistico unico al mondo, ci si interroga sulle attuali problematiche e necessità delle ville e sulle possibili soluzioni. Alla presentazione interverranno Pier Francesco Ghetti, ecologo, presidente del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti e già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Emma Sdegno, presidente della Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta, Salvatore Giannella, giornalista e divulgatore di temi culturali e ambientali, Anna Maria Spiazzi, vicepresidente del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti e già soprintendente per i Beni Storici, artistici ed antropologici del Veneto, e Andrea Simionato, direttore editoriale di Antiga Edizioni. Nel corso della serata sarà inoltre annunciato il vincitore del Premio Lampadiere dell’Ambiente 2023, che verrà premiato in occasione della cerimonia conclusiva della 41^ edizione del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti, a novembre. Ingresso libero. Per informazioni: Segreteria del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti Tel. 0422 855609, info@premiomazzotti.it, www.premiomazzotti.it