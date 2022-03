Dialoghiamo: protagonista la comunicazione interpersonale

Venerdì prossimo 11 marzo alle ore 20:45 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina si svolgerà l’incontro con lo psicologo Alessandro Fort sul tema “Comunicazione e benessere”.

Secondo lo psicologo e formatore il comunicare meglio migliora l’autostima e fa stare bene sia con sé stessi sia con gli altri. Il saper comunicare, infatti permette di avere, mantenere amicizie e rapporti con le persone in generale. Comunicare è prima di tutto imparare ad ascoltare e accettare il fatto che ciascuno di noi vede il mondo da una prospettiva personale. Inoltre gran parte della nostra comunicazione non è basata sulle parole, ma sui movimenti, sulle espressioni del viso e via dicendo, cioè la Comunicazione Non Verbale della quale siamo quasi del tutto inconsapevoli. Il mondo virtuale dei social non ha di certo favorito lo scambio comunicativo. Il mondo sta diventando un enorme teatro in cui tutti vogliono essere protagonisti, nella pretesa però che gli altri siano il pubblico che li guarda e li acclama.

«Con questa serie di incontri i contenuti del ciclo Dialoghiamo - dice il sindaco Francesco Soligo - che abbiamo in programma fino al 13 maggio, sono stati ampliati ed ora ad ampio spettro lavoriamo sulla promozione della salute, del benessere e della crescita sia dell’individuo, sia della famiglia».