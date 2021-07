E...state a Villorba 2021: musica e teatro per ricominciare

Ritornano gli appuntamenti estivi culturali organizzati e promossi dall’Amministrazione Comunale di Villorba. «La nostra tradizionale E...state a Villorba -dice Eleonora Rosso, assessora alla cultura- parte con una fine settimana dedicata alla musica. Infatti sabato 10 luglio alle ore 21:00 e domenica 12 luglio alle ore 19:00 in piazza Vittorio Emanuele II (sul Sagrato della Chiesa di Villorba) si svolgerà la la sesta edizione di Bande sotto le stelle, la rassegna coordinata dalla Banda Comunale Albino Gagno di Villorba che proporrà un repertorio che desidera essere un inno alla ripartenza e spazierà dalle festose marce scritte per banda ad assaggi d’opera della più grande tradizione italiana, da brani di inconfondibili colonne sonore a composizioni originali per orchestra a fiati. Per questa rassegna estiva, che gode dell’appoggio di Regione Veneto e Provincia di Treviso, l’Amministrazione Comunale, sottolinea Eleonora Rosso, ha deciso, in questo difficile momento storico, di non chiedere il supporto economico ai partner che negli anni l’hanno sostenuta».

Dopo la rassegna bandistica ci sarà spazio per il teatro martedì 13 luglio alle ore 21:00 in piazza Aldo Moro a Carità di Villorba con Peter Pan, spettacolo teatrale per famiglia. La musica ritorna a Carità al Parco di Villa Giovannina alle ore 21:00 di venerdì 23 luglio Concerto Swing – Blues – Bossa Nova del Blue Note Quintet.

«Villorba - sottolinea Eleonora Rosso - ricorderà come ogni anno Paolo Trevisi e Mario del Monaco martedì 27 luglio 2021, alle ore 21:00, all’Ippodromo Sant’Artemio - Arena della Marca con il concerto di musica lirica Buon Compleanno Paolo! in cui si esibiranno i neo proclamati vincitori del prestigioso Concorso Toti Dal Monte 2021, accompagnati dal Maestro Federico Brunello». La serata prevede una selezione di arie, duetti e terzetti tratti dal repertorio del belcanto italiano con un capitolo dedicato al Don pasquale di Donizetti, opera in cui sono stati proclamati vincitori le tre giovani voci.

Musica e natura saranno protagoniste domenica 8 agosto alle ore 5:30 al Parco di Villa Giovannina con il Risveglio all’alba, a cura della Banda Comunale Albino Gagno, diretta dal Maestro Monica Giust, che accompagnerà il sorgere del sole.

Venerdì 13 agosto alle ore 21:00 sul Sagrato chiesa di Villorba -in piazza Vittorio Emanuele II si ritorna allo spettacolo teatrale con Arlecchino si fa in tre, una commedia dove italiano e inglese si intrecciano di continuo, con un inedito Goldoni interpretato come se fosse Shakespeare. E...state a Villorba si chiuderà alle ore 21:00 di venerdì 20 agosto in piazza Aldo Moro a Carità con Mi ritorni in mente, un remix dei più bei successi degli Anni 60, 70 e 80 della canzone italiana e internazionale, arrangiati da quattro giovani di ieri (G.R.O.G.).

Ecco il programma completo e i contatti per la prenotazione obbligatoria

Sabato 10 luglio – ore 21:00 e Domenica 11 luglio - ore 19:00. Sagrato della Chiesa di Villorba - piazza Vittorio Emanuele II e in caso di maltempo: Palateatro di Fontane - via Cave)

BANDE SOTTO LE STELLE – VI rassegna bandistica

#LAMUSICANONSIFERMA.

La Banda Comunale Albino Gagno di Villorba e altri organici bandistici del territorio veneto e friulano si esibiranno in due serate consecutive: un’occasione per riprendere gli scambi culturali e musicali tra territori e finalmente ripartire.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazioni: info@bandagagno.com – tel. 3478838899.

Martedì 13 luglio – ore 21:00. Piazza Aldo Moro (in caso di maltempo: Palateatro di Fontane - via Cave)

PETER PAN, spettacolo teatrale per famiglia.

Produzione FEBO Teatro, testo e regia Claudia Bellemo, con Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin.

Moira e Paul sono alle prese con il Sig. James, un vecchio burbero e solo che ha perso la memoria. Ma chi si cela realmente dietro al Sig. James? Partendo dalle avventure dell’Isolachenoncè, evocando le vicende dei Bimbi Sperduti, di Wendy e di Capitan Uncino, Moira a Paul scopriranno la sua vera identità.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazioni dal lunedì al venerdì 8:30-13:00; entro le ore 12:00 del giorno dello spettacolo: tel.338/4720210 – eventi@comune.villorba.tv.it - www.teatrochepazzia.it/teatro-itinerante-2021/peter-pan“

Venerdì 23 luglio – ore 21:00 Parco di Villa Giovannina - via della Libertà (in caso di maltempo: Palateatro di Fontane)

ESTATE IN MUSICA, Concerto Swing – Blues – Bossa Nova con il Blue Note Quintet.

Le più belle canzoni americane del dopo guerra portate al successo da Frank Sinatra, Michael Bublé, João Gilberto. Una serata tra melodia, jazz e blues con gli indimenticabili Over the rainbow, Summertime, Misty, Moon River, Garota de Ipanema.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazioni dal lunedì al venerdì 8:30-13:00; entro le ore 12:00 del giorno dello spettacolo: tel.338/4720210 – eventi@comune.villorba.tv.it

Martedì 27 luglio 2021, ore 21:00, Ippodromo Sant’Artemio - Arena della Marca - viale Felissent (in caso di maltempo: l’evento verrà annullato).

BUON COMPLEANNO PAOLO! Villorba ricorda Mario Del Monaco e Paolo Trevisi

Giulia Mazzola – soprano

Matteo Guarzè – baritono

Adolfo Corrado – basso

M° Federico Brunello – pianoforte

I neo proclamati vincitori del prestigioso Concorso Toti Dal Monte 2021, accompagnati dal M° Federico Brunello, si esibiranno in una selezione di arie, duetti e terzetti tratti dal repertorio del belcanto italiano con un capitolo dedicato al Don pasquale di Donizetti, opera in cui sono stati proclamati vincitori le tre giovani voci.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazioni: www.arenadellamarca.it

Domenica 8 agosto, ore 5:30. Parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi)

RISVEGLIO ALL’ALBA – Musica e benessere

Banda Comunale A. Gagno di Villorba – M° Monica Giust

La Banda Comunale Albino Gagno, diretta dal M° Monica Giust, accompagnerà il sorgere del sole, soffio vitale che si rinnova, nella cornice del Parco di Villa Giovannina a stretto contatto con la natura.

Al termine, i partecipanti potranno godere di momento-benessere “Risveglio Corpo-Mente”, a cura dello Studio Sh-lladi Ilaria Da Re con la pratica di Qi gong, stretching dei meridiani energetici e ginnastica posturale.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazioni: info@bandagagno.com – tel. 3478838899

Al concerto si assisterà seduti sull’erba pertanto è consigliato di portare un telo o stuoia che servirà successivamente per la lezione pratica

Venerdì 13 agosto – ore 21:00. Sagrato chiesa di Villorba - piazza Vittorio Emanuele II (in caso di maltempo: Palateatro di Fontane).

ARLECCHINO SI FA IN TRE , da “Il servitore di due padroni” di Carlo Goldoni. Commedia dell’arte.

Produzione BottegaVaga, regia di Alberta Toninato, con Betty Andriolo, Vanni Carpenedo, Christian Renzicchi

Un viaggio a Venezia con Arlecchino: due lavori, due padroni e tanti guai. Una commedia dove italiano e inglese si intrecciano di continuo, con un inedito Goldoni interpretato “come se fosse” Shakespeare.

Uno spettacolo in cui perdersi nel labirinto di travestimenti, sdoppiamenti, simmetrie che ne fanno un capolavoro del divertimento per una serata all’insegna della spensieratezza e delle sane risate.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazioni dal lunedì al venerdì 8:30-13:00; entro le ore 12:00 del giorno dello spettacolo: tel.338/4720210 – eventi@comune.villorba.tv.it - www.teatrochepazzia.it/teatro-itinerante-2021/peter-pan“

Venerdì 20 agosto – ore 21:00. Piazza Aldo Moro (in caso di maltempo: Palateatro di Fontane - via Cave).

MI RITORNI IN MENTE. Revival di canzoni Anni 60/70/80

G.R.O.G.

I più bei successi degli Anni 60, 70 e 80 della canzone italiana e internazionale arrangiati da quattro giovani di ieri per una serata indimenticabile e senza tempo.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazioni dal lunedì al venerdì 8:30-13:00; entro le ore 12:00 del giorno dello spettacolo: tel.338/4720210 – eventi@comune.villorba.tv.it