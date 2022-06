Viña Escondida: torna il Summer Festival di Cà di Rajo

Cenare e ballare sotto un cielo ricamato di vigneti, con i filari che si sviluppano a oltre tre metri di altezza da terra formando le “volte” di una vera propria cattedrale verde. A Ca’ di Rajo, la cantina di San Polo di Piave (TV), torna il summer festival Viña Escondida organizzato da Nolita Crazy Lab e Nolita Living Club. Dopo il successo della prima serata, il secondo appuntamento andrà in scena venerdì primo luglio, dalle ore 20.00, con i vini friulani di Aganis per un viaggio alla scoperta degli autoctoni dei Colli Orientali firmati sempre dalla famiglia Cecchetto, titolare di Ca’ di Rajo.



Ogni appuntamento di Viña Escondida si apre con cena sotto le vigne (solo su prenotazione) e si chiude con cocktail, musica e balli tra atmosfere vintage e country (Ingresso libero a partire dalle ore 20. Il costo della cena varia a seconda delle portate scelte).



Le serate si terranno presso la sede dell’azienda Ca’di Rajo in via del Carmine, 2/2, a Rai di San Polo di Piave (TV). In caso di maltempo ogni data verrà posticipata al venerdì successivo.



INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO:



Per Viña Escondida il posto a sedere per la cena è garantito solo su prenotazione. Sarà comunque possibile cenare o stuzzicare fino a mezzanotte. Info: 0422.855885 | 340.5044274





Ulteriori dettagli: www.cadirajo.it