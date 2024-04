Sabato 6 aprile alle ore 10 e alle 11.30, la Fondazione Benetton Studi Ricerche organizza due nuove visite guidate alla scoperta della “Treviso urbs picta”, di epoca medievale e rinascimentale.

Alle ore 10 è in programma un itinerario nel centro storico della città, in cui si potranno ammirare alcune fra le più significative facciate dipinte nella Treviso medievale. Il percorso si svilupperà in una zona abitata a partire dall’Alto Medioevo e che dopo l’anno Mille vide sorgere numerosi palazzi caratterizzati da alcuni dei più antichi e importanti esempi di affreschi ancora conservati a Treviso.

Alle 11.30 sarà proposto il percorso Treviso del Rinascimento, un “viaggio” che condurrà, attraverso le facciate dipinte, in un’epoca in cui la città diventa una vera pinacoteca all’aperto, e che si dipanerà in un’area della città compresa tra Porta Altinia e l’ansa del Sile, per concludersi nei pressi della chiesa di San Teonisto. Grazie all’opera di maestri come Ludovico Fiumicelli e Ludovico Pozzoserrato e a quella di altri artisti anonimi, finte architetture creano giochi di illusioni sui muri, lasciando spazio ad ambientazioni fantastiche con elementi tratti dalla storia o dalla mitologia.

Gli itinerari si sviluppano per le vie e le piazze del centro storico, si soffermano sugli edifici e le loro decorazioni murarie, di epoche diverse e di svariate tipologie, portando l’attenzione sull’insieme ma analizzando spesso anche dettagli curiosi o che rischiano di non essere visti. Attraversano la città seguendo innanzitutto le strade principali, per poi addentrarsi in vie meno frequentate, ma che custodiscono straordinarie testimonianze pittoriche.

Le visite sono curate da Chiara Ciolfi, storica dell’arte, e Marco Vianello, archeologo, con la collaborazione di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, curatrici del volume collettivo Treviso urbs picta. Facciate affrescate della città dal XIII al XXI secolo (Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga).

Durata delle visite: circa 75 minuti.

Il costo è di 10 euro a persona, gratuito per i bambini fino ai 5 anni, 8 euro dai 6 ai 10 anni.

Prenotazioni obbligatorie: T 0422 5121 (lun-ven ore 9-13, 14-17), info@culturae.srl