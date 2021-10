A Vittorio Veneto la maxi mostra-mercato "Regioni d’Europa"

Cambio di programma: l’appuntamento di Regioni d’Europa a Portogruaro nel weekend del 22-23 e 24 ottobre è stato cancellato. In compenso, vi aspettiamo tutti a Vittorio Veneto, sempre dal 22 al 24 ottobre, ogni giorno sempre dalle 9 alle 23, e sempre con le nostre decine di bancarelle di prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato tipici dei Paesi europei per una tre giorni all’insegna della tradizione.

Come raggiungere Regioni d’Europa

Regioni d’Europa vi aspetta in Viale della Vittoria a Vittorio Veneto, a solo un minuto a piedi dalla stazione cittadina e di fronte ai giardini pubblici. Saremo in mezzo al verde questa volta, cosa c’è di più bello?

Le botteghe che si trovano nel Mercato

Pasticceri francesi esperti nella produzione di macarons, bancarelle spagnole al profumo di churros, brezel tedeschi da innaffiare con pinte di birra, ma anche le delizie e l’artigianato del nostro Paese, da nord a sud: questi sono solo alcuni esempi delle bancarelle che troverete a Vittorio Veneto in occasione di Regioni d’Europa. Tutto il resto venite a scoprirlo di persona!

Un’occasione per visitare Vittorio Veneto

Lontana dal caos del turismo, Vittorio Veneto è vicinissima alle montagne e, proprio per questo, è considerata la porta di accesso alle Alpi. La cittadina, che potrà essere visitata comodamente anche in un giorno, è divisa in due centri principali: Serravalle e Ceneda, distanti tra loro solo qualche chilometro. Il primo è attraversato dal suggestivo torrente Maschio, tra architetture medievali e angoli caratteristici, la Loggia Serravallese, il Santuario S. Augusta e il belvedere sulle colline del Prosecco. La seconda, invece, è nota per la sua Cattedrale duecentesca e il museo della Battaglia, con testimonianze e cimeli della prima guerra mondiale. Tutti pronti, dunque: dal 22 al 24 ottobre ci vediamo a Vittorio Veneto!

Regioni d’Europa fa parte del progetto QUI – Eventi sul Territorio, organizzato da Promo.Ter, APECA e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA.

