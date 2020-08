Webinar "Come diventare un professionista vincente"

I volontari de La Via della Felicità organizzano un webinar informativo. La Fondazione della Via della Felicità è un’organizzazione senza scopo di lucro che lavora con i settori pubblici e privati per arrestare il declino morale della società e riportare la fiducia e l’integrità nelle nostre comunità. Il programma della Via della Felicità fornisce un metodo comprovato e non critico di aiutare gli altri a sopravvivere meglio attraverso scelte etiche, scelte di cui beneficia non solo l’individuo, ma anche la sua famiglia, il suo gruppo, i suoi colleghi e la società in generale.



Questo programma si focalizza sull’importanza e applicabilità dell’integrità, rispetto e onestà sul posto di lavoro e nella vita. Quindi aiuta i lavoratori a prendere decisioni degne di fiducia e oneste, così da creare un luogo di lavoro più etico e produttivo. Per questo i volontari hanno pensato di poter contribuire creando una serie di webinar gratuiti a cui chiunque può partecipare. Che tu sia un direttore generale, un direttore delle risorse umane, un assistente o un imprenditore, questo programma consente di influenzare gli altri nel loro percorso verso scelte oneste ed etiche e di conseguenza aumenta la loro produttività e la redditività della vostra azienda od organizzazione.



Per questo i volontari de La Via della Felicità, organizzano un webinar gratuito che si terrà Giovedì 3 Settembre alle ore 19:00 intitolato “COME DIVENTARE UN PROFESSIONISTA VINCENTE”. Lo scopo di queste attività è quello di informare sull’esistenza di uno strumento che possa ripristinare i valori morali che al giorno d’oggi si stanno perdendo, anche nel settore aziendale e creare quindi ambiente di lavoro più etico.



“In effetti, la società si basa su uomini e donne di buona volontà. Le persone che lavorano nei settori pubblici, gli opinion leader, le persone impegnate nel settore privato che fanno il loro lavoro, sono, nella stragrande maggioranza, persone di buona volontà. Se così non fosse, avrebbero smesso da molto tempo di fornire il loro servizio.” – scrisse l’autore L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità.



Per ricevere il link di partecipazione contatta il numero 391.438.1933 o scrivi a padova.laviadellafelicita@gmail.com.