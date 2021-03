Webinar "Impatto del Covid sui giovani e sullo sport: come uscirne più forti?"

Lunedì 22 marzo alle ore 20 Fipav Tre.Uno organizza sulla piattaforma Zoom un webinar dal titolo "Impatto del Covid sui giovani e sullo sport: come uscirne più forti?" che vedrà la partecipazione della presidente dell'Associazione Italiana Psicologi dello Sport, la dottoressa Marcella Bounous.



In un'era segnata dal Covid in tutti gli ambiti delle nostre vite, Fipav Tre.Uno vuole contribuire a fare un po' più di chiarezza nel mondo dello sport giovanile organizzando un incontro online aperto ad allenatori, dirigenti, genitori e a tutti coloro che ruotano attorno al mondo dello sport giovanile.

La dottoressa Bounous, professionista riconosciuta nell'ambito della psicologia dello sport giovanile con decine di collaborazioni con le maggiori realtà sportive in Italia, durante l'incontro fornirà strumenti che aiutino a comprendere meglio i risvolti della pandemia sui giovani atleti e darà spunti a tutte le persone coinvolte nel processo di insegnamento dello sport ai ragazzi per agire nel modo corretto e cercare di favorire il processo di crescita in questo momento storico nel quale mancano riferimenti e certezze.



Il corso, gratuito e aperto a tutti, si svolgerà su piattaforma Zoom; è possibile iscriversi dal link presente nella home page del sito www.fipavtreuno.net.