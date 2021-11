Workshop - potenzia le tue abilità in inglese da autodidatta - Motta di Livenza

Come si fa a gestire la paura di parlare in inglese? Quali tecniche possono essere utili per migliorare i propri testi? Come faccio a non andare in panico quando qualcuno mi parla in inglese?



È vero: là fuori è pieno di materiali, app e siti che ci possono salvare la vita, ma se non ci concentriamo sul nostro vero potenziale e non adottiamo alcune semplici tecniche per fare il salto di qualità, rimarremo sempre al punto di partenza.



Magari ci piacerebbe conoscere più parole in inglese per non sentirci giudicati. Oppure vorremmo riuscire a leggere senza doverci fermare dopo ogni singola parola. Aiuto! E se sto studiando inglese da solo/a? E se non ho così tanto tempo?

Calma, c’è una soluzione!



Ecco la soluzione!



È il workshop in presenza "Potenzia le tue abilità in inglese da autodidatta", con il consulente e tutor linguistico Gianluca Stival che ti spiegherà i trucchi del mestiere per migliorare la lettura, la comprensione e la produzione orale in lingua inglese.

Consigli semplici e molto pratici, in modo da imparare a gestire errori, dubbi e ansia da prestazione. Da come migliorare lo speaking a come gestire le varie parti di un testo, passando anche ad alcune tecniche e materiali per padroneggiare con più sicurezza la lingua inglese.



Come funziona?



Il corso è realizzato presso Moletto Società Agricola in Via Moletto 19 a Motta di Livenza (TV) venerdì 26 novembre 2021 dalle 17:00 alle 19:30. Potrai fare domande e intervenire in tempo reale.



Durante il corso è previsto un intervento davvero imperdibile!



La Dott.ssa Elena Zanin, fondatrice delle scuole di lingue EZ Language Trainer e ideatrice della metodologia EZ, ci aiuterà una volta per tutte a sbloccare e superare la paura di parlare in inglese.



Non è finita: grazie al PASS VIP, avrai accesso ad una consulenza individuale di 30 minuti gratuita con Gianluca per esporgli tutti i tuoi dubbi. Quando e dove lo deciderai tu.





Gallery







L'uso della mascherina è obbligatorio.