Luca Zaia presenta il suo libro "I pessimisti non fanno fortuna"

Venerdì 24 marzo 2023 | ore 18:00

Auditorium della biblioteca comunale

Interviene con l'autore il giornalista Luca Pinzi

Evento in collaborazione con Libreria Zanetti

PER INFORMAZIONI

tel 0423.600024 info@bibliotecamontebelluna.it

IL LIBRO

"Con la schiettezza e la passione che lo hanno reso una delle figure più popolari e vicine ai cittadini, Luca Zaia si racconta per recuperare attraverso i ricordi lo slancio di un paese in cui «mai è mancata la forza per guardare al futuro con ottimismo, anche nei momenti peggiori. Mai si è spezzato quell'ingranaggio che, di generazione in generazione, ci ha trasmesso la voglia di rispondere a qualsiasi cambiamento, anche il più inaspettato, impegnandoci a costruire qualcosa di nuovo». Per valutare insieme premesse e conseguenze delle scelte che abbiamo davanti, ripercorre alcune soglie simboliche che nella storia collettiva e individuale hanno segnato altrettante svolte determinanti per la crescita dell'Italia. [...] Ne ricava indicazioni e spunti per definire quanto ancora resta da fare su questioni che, oggi più che mai, ci riguardano tutti da vicino: la conversione ecologica, le migrazioni, i diritti universali, la parità effettiva e non solo enunciata, le nuove povertà, il rapporto con i giovani, vero motore della rinascita, fino al traguardo di un'autonomia responsabile" (www.marsilioeditori.it).

LUCA ZAIA

Laureato presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, è autore di I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta (Marsilio, 2022), Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all'autonomia (Marsilio, 2021), Adottare la terra: per non morire di fame (Mondadori, 2010).

LUCA PINZI

Laurea in scienze politiche, giornalista, opera nel mondo della comunicazione integrata e del video. Si occupa di scrittura, con particolare attenzione alla scrittura autobiografica. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Dodici storie di luce (2022), Pandeconomia di Marc@ (2021), La voce dell'anima (2017), Guida alle terre del prosecco superiore (2014), Il deficit democratico nella storia delle comunità europee (1999).