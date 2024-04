La Pro Loco di Zero Branco Aps presso la tensostruttura di Via Taliercio vi aspetta dal 12 al 14 e dal 18 al 21 aprile 2024 alla 27^ Mostra Asparago di Badoere Igp, seconda tappa della rassegna Unpli “Germogli di Primavera”, dedicata all’ortaggio che con la delicatezza dei suoi colori e del suo gusto, è simbolo della Primavera.

Questa delicata primizia primaverile dal sapore unico sarà esaltata sabato 13 aprile alle 10.30 con l’inaugurazione in Via Martiri della Libertà; per tutte le giornate (sabato 13/4 e le domeniche anche a mezzogiorno) ottima cucina con il menu a base di asparagi dall’antipasto al dolce, pizzeria e selezione vini. Tutti i giorni possibilità di acquisto Asparagi di Badoere IGP a km zero presso la mostra, esposizione filiera lavorazione asparago “dal campo alla tavola”, ogni sera eventi e allegria con gli spettacoli delle migliori cover e orchestre a ingresso gratuito. Per i bambini: tutti i giorni animazione e divertimento con playground, catenelle, gonfiabili, domenica 14/4 laboratorio “Per fare un Germoglio ci vuole un seme” e il clown Teone, domenica 21/4 “Mille colori di primavera", sabato 20/4 battesimo della sella con i pony.

Fullgass Crew con l’ evento novità “Meeting Below Zero” per i giovani, l’escursione naturalistica guidata “Biciclettando alla riscoperta di Zero“ in collaborazione con UNPLI, passando per le coltivazioni degli asparagi faranno divertire e sorprendere chi visiterà la 27^ Mostra Asparago di Badoere Igp a Zero Branco.

La Pro Loco di Zero Branco dedica attenzione anche al mondo degli agricoltori in collaborazione con Cia e Coldiretti domenica 14 aprile 2024 alle 10.30 con la tavola rotonda “Malattie e trattamento nella coltivazione dell’asparago".



Il Presidente Andrea Lunardi con tutto il Direttivo della Pro Loco di Zero Branco Aps ringrazia dell’impegno i suoi oltre 200 volontari, e tutti coloro che collaborano a vario titolo, dall’Amministrazione Comunale alle varie Associazioni, agli sponsor, per la riuscita di questa festa che sarà indimenticabile, promozione ed orgoglio del territorio e delle sue eccellenze.