Zero Branco: 16-17 luglio La Villa delle Meraviglie

Nel week end, il 16 e 17 luglio si svolgerà "La Villa delle Meraviglie", il festival che riempirà di attività Villa Guidini di Zero Branco ed il suo parco. Il programma completo, che prevede moltissime attività per bambini, ragazzi e famiglie. Dal teatro al circo, passando per giochi, laboratori, spettacoli, attività con gli animali e stand di hobbisti e street food, nonchè animazioni con le associazioni del territorio. L'evento è organizzato da Stivalaccio Teatro e Comune di Zero Branco, con Biblioteca Comunale di Zero Branco, Arteven, Regione Veneto, Ministero della Cultura, Qui si Legge, Bocca di Bacco in Villa, Biennale d'Arte del Bambino e Res.