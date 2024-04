Zero in Rosa

A ZERO BRANCO ARRIVA LA BICI DI GINO BARTALI E POI DUE MOSTRE FOTOGRAFICHE DEDICATE A FAUSTO COPPI E AL GIRO D’ITALIA

In attesa del transito del Giro d’Italia 2024 per le strade di Zero Branco, in programma il prossimo 23 maggio per la tappa Fiera di Primiero-Padova, la comunità zerotina si prepara con due appuntamenti di rilievo.

Il 12 aprile, dalle 15 alle 20 sarà infatti esposta nella Sala Consiliare del Municipio la bicicletta del campione Gino Bartali. Si tratta della bici che contribuì al salvataggio di 800 persone durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il settembre 1943 e il giugno 1944. Nel tubo della bici esposta, Bartali - percorrendo oltre 180 chilometri al giorno - trasportava documenti falsi per consentire l’espatrio agli ebrei perseguitati dal regime nazi-fascista. Già medaglia d’oro al merito civile nel 2005, dal 2013 Bartali è riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” dall'Ente Nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemmme, lo Yad Vashem.

Ma non è finita. Sempre nella Sala Consiliare del Municipio di Zero Branco, da sabato 20 a domenica 28 aprile, saranno visitabili due mostre fotografiche curate da Fiorenzo Andreatta dedicate ad un altro campione, Fausto Coppi, e al Giro d’Italia.

Le iniziative sono promosse dalle società G.S. Scandolara e G.C. Zerotino, con il patrocinio del Comune di Zero Branco.