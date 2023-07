Energie rinnovabili e sostenibilità: 60 milioni per le imprese, 10 alle famiglie

Banca delle Terre Venete accompagna la transizione ecologica del territorio. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di Credito, parte del Gruppo BCC Iccrea, ha deliberato lo stanziamento di un plafond di complessivi 70 milioni di euro da destinare a imprese e famiglie nell’obiettivo di supportarle nei rispettivi percorsi di sostenibilità. Nel dettaglio, la Banca mette a disposizione un pacchetto da 50 milioni di euro, con possibilità di riduzione dello Spread fino allo 0,50%, per le imprese più strutturate (Corporate) che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità attraverso specifici investimenti: efficientamento energetico, fotovoltaico, Smart Mobility, Sabatini Green, Welfare per i collaboratori, formazione dei dipendenti, coinvolgimento di fornitori e clienti sulle tematiche Esg. A questa prima quota di finanziamenti si aggiungono ulteriori 10 milioni di euro per Aziende Small Business e altri 10 milioni destinati ai privati. Un supporto concreto per realtà produttive di piccole dimensioni e famiglie che intendono investire nelle rinnovabili e nella riqualificazione energetica.

Il portale

Sono compresi interventi quali cappotti termici, impianti fotovoltaici, pompe di calore, sistemi di accumulo, serramenti a bassa trasmittanza. Oltre alla domanda di affidamento, le imprese aderenti dovranno presentare un Report di sostenibilità che potranno ottenere iscrivendosi gratuitamente all’apposito Portale ESG. Realizzato dal Gruppo Iccrea e Crif (Centrale Rischi Finanziari), il servizio permette di misurare il proprio rating ESG, accompagnando le aziende nel percorso di transizione ecologica.

I commenti

«Il nostro Istituto di Credito nasce come banca di relazione capace di stimolare e generare processi virtuosi creando valore economico, sociale e culturale a beneficio della comunità - dichiara Pietro Pignata, vicepresidente vicario di Banca delle Terre Venete -. Oggi più che mai, la nostra vocazione trova compimento nell’impegno per lo sviluppo sostenibile delle imprese e delle famiglie, che stiamo accompagnando nel percorso di transizione ecologica. Un cammino lungo e complesso, che passa dal supporto creditizio e prosegue attraverso strumenti evoluti capaci di contribuire alla creazione di una vera cultura della sostenibilità: è in questa direzione che muovono le misure messe a disposizione e che proseguirà il nostro impegno per il territorio».

«È sempre più intenso l’impegno del nostro Istituto di Credito in tutti gli ambiti legati alle tematiche Esg, priorità assoluta per il tessuto produttivo del territorio e per la sua competitività sul mercato oltre che per le famiglie - conclude Eugenio Adamo, direttore generale di Banca delle Terre Venete -. Siamo altresì consapevoli di esercitare una grande responsabilità sociale verso tutti i nostri stakeholders. Del resto, le banche rappresentano un fondamentale motore della sostenibilità in quanto l’accesso al credito di privati e aziende consente di realizzare progetti green concreti, di migliorare la vita delle persone e di investire in tecnologie capaci di accelerare la transizione ecologica di imprese e territori».