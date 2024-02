M'illumino di meno, pedibus e gruppo di cammino a Monastier

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nella XX edizione di "M'illumino di Meno - Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili", la comunità di Monastier ha proposto a tutti i cittadini un'iniziativa di mobilità lenta, unendosi per quel giorno ai Pedibus nella loro passeggiata mattutina fino a scuola.

La proposta è stata avanzata dal progetto Pedibus di Monastier - in collaborazione con il Gruppo di Cammino e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Monastier e dell'Istituto comprensivo di Roncade - il 16 febbraio, giornata del M'illumino di Meno, anniversario dell'entrata in vigore nel 2005 del Protocollo di Kyoto, contro il surriscaldamento globale. Venerdì 16 febbraio all'arrivo a scuola circa 300 studenti fra primaria e medie, con i loro docenti e un gruppo nutrito di volontari di Pedibus e Gruppo di Cammino, al quale si sono aggiunti altri adulti sensibili alla tematica ambientale, si sono riuniti nel giardino del campus scolastico di Monastier per ragionare sul senso della proposta del M'illumino di Meno. Andare a piedi, spegnere le luci, abbassare il riscaldamento, promuovere l'economia circolare e il riciclo, sono fra le buone pratiche consigliate per ridurre il consumo energetico e diminuire l'inquinamento ambientale. Alla cerimonia erano presenti fra gli altri la sindaca Paola Moro e il vicesindaco e assessore all'Istruzione di Monastier, Stefano Dussin, che hanno ricordato quanto i grandi cambiamenti, anche in tema ambientale, partono dai piccoli gesti virtuosi, compiuti costantemente da tante persone. A Monastier, qualche tempo fa è stato lanciato il progetto "Coltiviamo biodiversità e bellezza" che porterà nel medio e lungo periodo alla piantumazione di parecchi alberi e siepi, sentinelle per un ambiente sano e pulito.