Mignagola, studenti delle elementari raccolgono cinquanta chili di rifiuti

Venerdì mattina, 19 maggio, 150 ragazzi della scuola elementare "Maria Graziani Tagliapietra" di Mignagola di Carbonera, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono impegnati, tutti insieme, in una missione davvero straordinaria: hanno ripulito da plastica e rifiuti abbandonati l'intero paese.

Un piccolo esercito di volontari vestiti di blu che, sfoggiando con fierezza sul petto la tartarughina marina, simbolo di Plasticfree, la onlus che opera a livello nazionale e che si impegna da anni a liberare il territorio dall'inquinamento della plastica, armati di pinze, guanti e sacchetti hanno trascorso la mattinata nelle vie di Mignagola, a caccia dei dannosissimi rifiuti di plastica che vengono costantemente gettati nell'ambiente. Questo, a completamento di un progetto formativo portato avanti, appunto, dalla referente Plasticfree del comune di Carbonera (Lisa Canzian) nel corso dell'anno scolastico, insieme all'importante lavoro di coordinamento e approfondimento delle insegnanti, con il sostegno dell'Amministrazione comunale di Carbonera, in particolare di sindaco e assessore all’ambiente, Manuel Cogo, che ha messo a disposizione uomini e risorse anche per garantire la sicurezza dell'uscita dei ragazzi e grazie anche alle generose donazioni delle aziende del territorio Cromatura Dalla Torre, Idee Europee, Fassa Bortolo e Silcart che hanno sponsorizzato e sostenuto l'evento dimostrando sensibilità alle problematiche ambientali e consapevolezza che il migliore investimento per il futuro ha le sue radici proprio sui giovani. Un'esperienza speciale e indimenticabile per i ragazzi, finalizzata a farli crescere con coscienza e rispetto nei confronti dell'ambiente. Sono stati complessivamente rimossi dall'ambiente ben 50 chili di rifiuto secco e riciclabile.