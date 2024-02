Comunità energetiche, Comuni del bacino Priula a confronto per costituirle

Negli ultimi mesi, complice l’aumento dei costi, si sente sempre più parlare di CER - Comunità Energetiche Rinnovabili. Esattamente cosa sono e come si realizzano? Davvero permettono di abbattere o azzerare i costi energetici, come alcuni sostengono? Quale ruolo può avere un Comune nella costituzione di una CER? Ci sono dei parametri da rispettare? Anche a seguito della pubblicazione del bando regionale uscito pochi giorni fa, queste sono solo alcune delle domande che i Comuni si stanno ponendo e hanno rivolto a Priula e alla sua società operativa Contarina. Con l’obiettivo di fare chiarezza sul tema, stamattina a Fontane si sono riuniti i Sindaci dei Comuni del Priula per approfondire alcune tematiche, in particolare su fattibilità e costituzione delle CER. Altissima la partecipazione che ha visto la presenza della quasi totalità dei Comuni.

Durante l’incontro sono stati illustrati sia il recente Decreto Attuativo del d.lgs. 199/2021 che regolamenta le CER in Italia, sia il Bando regionale per la creazione e lo sviluppo di nuove CER che prevede anche la partecipazione dei Comuni. Tanti possono essere i vantaggi che le CER possono offrire benefici ambientali, economici e sociali che contrastano la cosiddetta “povertà energetica”.

Al termine dell’incontro il Presidente Giuliano Pavanetto ha spiegato: «Questo è il primo incontro di un percorso per la costituzione delle CER nel nostro territorio, che non si creano nel perimetro di un singolo Comune ma possono coinvolgere più comunità. Molti Comuni sono divisi tra più cabine e questo porterebbe le Amministrazioni ad avere statuti, regolamenti e condizioni di esercizio diverse. Una regia comune può sicuramente aiutare a superare queste complessità e il Priula è a disposizione delle Amministrazioni per supportarle e seguirle anche in quest’ambito».