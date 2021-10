Conegliano, terminato il 153° corso di primo soccorso: consegnati 22 attestati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giovedì 28 ottobre, presso la sede dei Cavalieri dell'Etere di Conegliano, si è tenuta la serata conclusiva del 153° corso di primo soccorso e reclutamento volontari organizzato da Soccorritori Conegliano Odv, associazione che dal 1971 opera nel territorio attraverso servizi di trasporto sanitario e assistenza alle manifestazioni.

Alla consegna degli attestati ai 22 partecipanti che hanno completato il loro percorso di formazione erano presenti il presidente dell'associazione Alfredo Primicerio e i volontari Gianbruno Panizzutti, in rappresentanza del neoeletto sindaco Fabio Chies, Luigino Cecchinel consigliere della fondazione "NoiXNoi" di Banca Prealpi - San Biagio e Gabriele Padoan, responsabile della Protezione Civile - Cavalieri dell'Etere di Conegliano che hanno ospitato il corso. Quattro tra i partecipanti hanno deciso di proseguire la loro formazione per diventare volontari dell'associazione e, a breve, inizieranno il corso avanzato e il tirocinio in ambulanza.

«Siamo grati ai partecipanti, che per quasi due mesi hanno dedicato una parte delle loro serate per frequentare il nostro corso, impegnandosi con continuità e decidendo di mettersi in gioco, per poter fare la differenza davanti ad una situazione di emergenza che può capitare in ogni contesto della vita quotidiana - concludono gli organizzatori - Grazie anche ai medici dell'ospedale civile di Conegliano, che da anni ci supportano e ci aiutano conducendo le lezioni teoriche perchè credono fortemente nell'importanza di questo progetto e nei valori della nostra associazione».