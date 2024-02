Neve su Cima Grappa, piogge in pianura: allerta meteo fino a sabato sera

A inverno quasi terminato è tornata la neve sul Monte Grappa: venerdì 23 febbraio neve copiosa e temperature sotto lo zero a Cima Grappa. Un peggioramento invernale che mancava davvero da troppo sulle nostre Prealpi. In queste ore la Marca è nel clou del maltempo con piogge diffuse in pianura, scirocco sulle coste e neve in montagna generalmente sopra i 1300 metri sulle Prealpi, un po' più in basso sulle Dolomiti. Al momento attorno ai 1500 metri sono caduti circa 20-25 centimetri di neve fresca e continuerà anche nelle prossime ore. Verso sera il tempo tenderà a migliorare con le precipitazioni che tenderanno ad esaurirsi a partire da ovest. Fine settimana instabile dove non mancheranno locali rovesci ma anche ampie schiarite.

Allerta meteo prolungata

Tra il pomeriggio e la serata di venerdì 23 febbraio è prevista la fase finale della perturbazione che ha portato precipitazioni inizialmente ancora diffuse e a tratti moderate e forti specie sulle zone orientali, in successiva attenuazione. Nevica sulle Dolomiti fino ai 900/1000 metri e intorno ai 1300/1400 metri sulle Prealpi. Alla luce delle Previsioni emesse dall’Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha prolungato l'allerta gialla per criticità idrogeologica fino a sabato 24 febbraio alle ore 20 nei bacini di Piave Pedemontano e di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. È stata dichiarata la Fase operativa di attenzione (allerta gialla) per criticità Idraulica nei bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, e Livenza-Lemene-Tagliamento.