Maltempo, conta dei danni nella Marca: soccorsi al lavoro tutta la mattina

Dopo il violento nubifragio abbattutosi la notte scorsa in tutta la Marca con raffiche a circa 100 chilometri orari e grandine, provocato la caduta di alberi e rami su strade e automobili, causando situazioni di criticità in numerosi Comuni, colpendo “a cono” da Treviso in su: San Biagio di Callalta, Oderzo, Pederobba, Cimadolmo, Asolo, Montebelluna, Valdobbiadene, Conegliano e tutta l'area Pedemontana.

Per gestire l'emergenza maltempo e ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza sulle strade, la Provincia ha allertato e attivato sin dalla mezzanotte le squadre della Protezione civile che, in stretta collaborazione con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, hanno monitorato l'evoluzione metereologica iniziando le operazioni urgenti di ripulitura, sgombero dai rami e messa in sicurezza della viabilità. Le attività sono proseguite ininterrottamente tutta la notte, fino alla tarda mattinata di oggi con conseguenti disagi per la viabilità, soprattutto in centro a Treviso. Ora proseguirà il monitoraggio delle aree colpite per le verifiche del caso e la quantificazione esatta dei danni provocati dal maltempo.