Fresca di stampa la nuova edizione della “Conegliano - Valdobbiadene Guide”

È finalmente disponibile, fresca di stampa, la terza edizione della “Conegliano-Valdobbiadene Guide”. Edita dalla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano e Valdobbiadene, la pubblicazione si presenta nel collaudato formato tascabile, bilingue (italiano/inglese), aggiornata e arricchita di informazioni utili, tanto per il turista neofito quanto per quello fidelizzato, che è alla ricerca di nuove esperienze. Un desiderio che è in linea con l’incremento degli arrivi sul territorio del Conegliano Valdobbiadene; per l’enoturismo si registra infatti un trend di crescita mai vista prima. Stando a un recente sondaggio che ha coinvolto le cantine e gli operatori dell’ospitalità, l’80 % degli intervistati giudica positiva l’ultima stagione, con un incremento di presenze del 20,28% (+60% straniere): al primo posto, la Germania, seguita da USA e Regno Unito. I turisti segnalano forte apprezzamento per le esperienze in cantina e in vigneto, comprese degustazioni, passeggiate e pic-nic tra i filari. Proprio per rispondere ai desideri di enoturisti sempre più numerosi e sempre più esigenti, nella “Guide” - quasi 300 pagine fitte di mappe, foto, informazioni pratiche e utili per muoversi sul territorio – sono state inserite nuove aziende agricole, nuovi suggerimenti per visite e degustazioni e nuove idee per vivere appieno il territorio, la sua storia, la sua cultura e le sue più belle manifestazioni che concorrono a renderlo vivace e unico. “La nostra guida – afferma Isidoro Rebuli, presidente Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene – è una chiave di lettura ai valori del nostro territorio, uno strumento per comprendere il nostro orgoglio di poter vivere e condividere un paesaggio culturale riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Con questa nuova edizione vogliamo estendere un invito ufficiale a venirci a trovare e un condensato di nostalgie per chi desidera tornarci”. Sfogliare la “Conegliano-Valdobbiadene Guide” significa passare in rassegna le bellezze di una terra ricca di iniziative: dal Festival Conegliano Valdobbiadene Experience al Festival letterario C(o)ultura Conegliano Valdobbiadene, dalla Primavera del Prosecco Superiore alla 100Miglia, dal ValdobbiadeneJazz alla Prosecco Cycling, dalla Festa dei Marroni di Combai allo Spiedo gigante di Pieve di Soligo, passando per Canevando, e Dama Castellana, fino ai musei…da quelli a cielo aperto alle preziose collezioni d’arte. Del resto la Strada del Prosecco si snoda lungo un nastro d’asfalto che si immerge in un caleidoscopio di colori che vanno dal verde smeraldo, dell’estate, al rosso, dell’autunno che si spegne in un giallo acceso. Un condensato di utili informazioni per il turista e di sorprendenti proposte per i wine-lovers, declinate su: ospitalità, ristorazione, cantine, eventi, tour naturalistici, visite culturali. Dal food al relax, dalle attività sportive alle esperienze in vigna, nei musei o nei negozi tipici, la “Conegliano-Valdobbiadene Guide” è una summa di esperienze emozionali; tanti modi di vivere, di visitare e di assaporare on the road l’area che va da Conegliano a Valdobbiadene. La “Conegliano-Valdobbiadene Guide” è disponibile presso gli uffici turistici di Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio Veneto, dell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso, presso la Vip Lounge dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia e distribuita presso diverse strutture ricettive, cantine e ristoranti dell’area.