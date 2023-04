Comunali 2023, Terzo Polo: «Italia Viva e Azione più uniti che mai»

Domenica 16 aprile i coordinatori provinciali di Azione e Italia Viva si sono dati appuntamento al gazebo allestito nei pressi della chiesa di Sant’Antonino per dare un segnale di forte unità a livello provinciale in vista delle elezioni comunali di metà maggio.

All’incontro erano presenti il candidato sindaco del Terzo Polo, Nicolò Rocco, Martina Cancian, coordinatrice provinciale di Italia Viva, Vittorio Lago coordinatore provinciale di Azione e Omar Baù, segretario organizzativo di Azione. Nel corso della conferenza stampa Rocco ha spiegato come il «Terzo Polo provinciale voglia mettere Treviso al centro. A Roma saranno costretti a fare la pace e a lasciare da parte inutili divisioni». Un messaggio di coesione ribadito anche dai due coordinatori provinciali: «Proprio oggi - spiega Martina Cancian - il Ministro Enrico Costa (Azione) e Luigi Marattin (Italia Viva) hanno lanciato un appello congiunto di coesione ai circoli locali auspicando la fine delle divisioni interne per arrivare il più possibile compatti e uniti alle prossime elezioni. Come Italia Viva e Azione a Treviso non abbiamo mai avuto questi problemi, anzi, quanto successo a livello nazionale negli ultimi giorni ci ha dato ancora più forza per lavorare insieme in vista del voto di metà maggio. La nostra - conclude Cancian - è una vera e propria comunione di intenti, siamo convinti che siano le persone a fare la differenza». Concetti ribaditi anche da Omar Baù, segretario organizzativo di Azione: «Non avrebbe alcun senso presentarsi divisi alle prossime elezioni comunali. Italia Viva e Azione a Treviso sono unite più che mai in un vero e proprio gioco di squadra». A Sant'Antonino, luogo dell'incontro, Nicolò Rocco ha in mente tanti progetti, a partire da un'assemblea pubblica con i residenti. Tra le altre priorità del candidato sindaco la liberalizzazione dell'A27, i lavori al cavalcavia di Via Venier, le opere di mitigazione per la viabilità in vista del completamento del Terraglio Est e la pista ciclopedonale per collegare l'area dell'ex deposito Mom al centro città, passando per Ponte della Gobba.