Mario Conte assessore alla Cultura: «Inaccettabile, serve rilancio per la città»

«Trovo inaccettabile che la delega alla cultura rimanga al sindaco Conte. Viene facile pensare che la mancata assegnazione di un assessorato così importante sia anche dovuta ad un’intenzione di non rispettare pienamente il regolamento, che prevedrebbe, nel contesto dell’equilibrio di genere, l’assegnazione del quarto assessorato ad una donna, garantendo così la piena parità di genere in giunta».

A dirlo è Carlotta Bazza, consigliera comunale del Partito Democratico, che continua: «Il sindaco dichiara in questi giorni che per lui la cultura ha un forte aspetto sociale. Mi trovo molto d’accordo con questa affermazione, ma mi chiedo come un sindaco che mantenga a sé le deleghe per la sicurezza, città universitaria, comunicazione e grandi eventi, oltre ad essere primo cittadino di una realtà capoluogo, abbia anche il tempo e la cura necessaria per occuparsi della cultura. È evidente che le politiche culturali sono considerate da questa giunta come figlie di un Dio minore, lasciando le espressività e i mondi cittadini senza riferimenti e senza un vero progetto di rilancio - aggiunge -. La cultura è uno strumento per aggregare le persone e per creare nuovi stimoli anche nei giovani e negli anziani che non trovano luoghi per condividere spazi e socialità. La politica dei grandi eventi una tantum, senza programmazione costante e di qualità, non può essere l’unica soluzione. Gli abitanti di Treviso devono poter accedere a iniziative culturali ogni giorno, attraverso il protagonismo delle associazioni culturali e la fruizione dei tanti spazi, anche museali, che offre la città e che possono e devono vivere tutto l’anno» conclude la consigliera comunale.