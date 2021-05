L'On. Maturi: «Treviso una delle migliori città italiane per la tutela degli animali»

Il responsabile del Dipartimento Benessere animale della Lega: «Le politiche attuate in città sono la dimostrazione del buon amministrare della Lega anche in queste tematiche sempre più sentite dai cittadini»

Giovedì 21 maggio, nel Municipio di Treviso il sindaco Mario Conte ha incontrato il parlamentare Filippo Maturi, responsabile del Dipartimento Benessere animale della Lega, e la consigliera Laura Bocchi neoreferente regionale dello stesso dipartimento, fortemente voluto dal leader Matteo Salvini. Le tematiche che riguardano la tutela e la gestione degli animali sono di grande interesse per la Lega, da sempre ancorata alle necessità del territorio.

Il parlamentare Maturi, invitato da Laura Bocchi nel capoluogo trevigiano, plaude al lavoro della città per il benessere degli animali: «Le politiche attuate a Treviso – tra cui l'inasprimento delle pene per il maltrattamento, la creazione di un ufficio dedicato e la costruzione di fondamentali aree di sgambamento – sono la dimostrazione del buon amministrare della Lega, che utilizza senso pratico e concretezza, anche in queste tematiche sempre più sentite dai cittadini. È mia intenzione divulgare l'operato di amministrazioni come Treviso, tramite linee guida standardizzarte, anche a tutti gli amministratori locali italiani della Lega».

«Da amministratrice locale sono fiera che il movimento abbia sindaci come Mario Conte, ben comprendono come gli animali siano parte integrante delle famiglie – aggiunge Laura Bocchi – e, come membri della società, abbiano bisogno di politiche ad hoc con personale dedicato. La delega alle politiche per gli animali all'assessore trevigiano all’Ambiente Alessandro Manera è la dimostrazione pratica di questo interesse e di come i leghisti lo portino avanti con buon senso.» Dopo l'incontro con il sindaco Conte, Maturi e Bocchi hanno proseguito per una vista al Rifugio ENPA di Ponzano Veneto che ospita i cani abbandonati dei comuni della provincia di Treviso, con un tasso di adozione fra i più alti in Italia.