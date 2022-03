A Mogliano Veneto nasce il nuovo Circolo di Fratelli d’Italia

Si consolida ancora di più, in provincia di Treviso, grazie alle attività in programma del neo organizzato Circolo di Mogliano, la presenza di Fratelli d’Italia. Si tratta di un altro passo importante per il partito che ha visto crescere in maniera esponenziale i consensi dalle politiche del 2013. Il Circolo di Mogliano ha coinvolto imprenditori, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati. Il consolidamento del circolo è stato possibile grazie anche all’importante contributo del Senatore Luca De Carlo, del coordinatore provinciale Giuseppe Montuori e del Vice Presidente Regionale Pensionati Fratelli d’Italia, Guido Bertolazzi. Attorno a Fratelli d’Italia si sta avvicinando sempre più gente che mai prima d’ora si era interessata alla politica la quale dimostra di apprezzare e condividere il messaggio nazionale lanciato dal Presidente Giorgia Meloni. «È motivo di grande soddisfazione – spiegano in coro il Presidente Giancarlo Riovanto ed il neo vice Presidente Danilo Benvenuti - essere riusciti a rafforzare il circolo a Mogliano Veneto di Fratelli d’Italia. Quelle delle passate elezioni comunali del 2019 sono state il preludio della nostra presenza, ora puntiamo al 2024 con grande entusiasmo, decisione e siamo convinti che la cittadinanza moglianese non ci farà mancare il supporto per essere protagonisti».