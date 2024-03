Nasce la lista Mogliano Bene Comune, Alleanza Verdi Sinistra Italiana

E' ufficialmente nata nei giorni scorsi la lista Mogliano Bene Comune - Alleanza Verdi Sinistra Italiana che andrà a sostenere Giacomo Nilandi, candidato sindaco del centrosinistra.

«Ciao Mogliano, come va? L’8 e il 9 giugno 2024 vogliamo contribuire al cambiamento positivo della città di Mogliano con una lista che si qualifica anche per la presenza di giovani, da anni attivi nel nostro territorio» ha detto la portavoce Elena Quiliquini, a nome di tutta la comunità di Mogliano Bene Comune - AVS «Sosteniamo Giacomo Nilandi, candidato sindaco del centrosinistra, nel suo progetto per una città nuova, viva, sostenibile che non lascerà nessuno indietro. Siamo fermamente convinti del programma elettorale partecipato di coalizione che definisce il nostro posizionamento rispetto ai temi più sentiti dalla popolazione: salvaguardia dell’ambiente, contrasto alle disuguaglianze, superamento delle marginalità per una partecipazione democratica e rivitalizzazione del tessuto giovanile. Il nostro simbolo non porta solo il nome della storica lista civica; è stato infatti integrato dal logo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, il riferimento nazionale per chiunque creda nella giustizia sociale e ambientale, nonché nella pace e nel conseguente ripudio di ogni conflitto. Noi siamo pronti per quest’avventura. Ci vediamo in piazza, ci vediamo in strada!».