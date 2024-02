Bufera sull'incontro pubblico sul gender: «Lavaggio del cervello subito dai ragazzi a scuola»

Non ha mancato di suscitare polemiche, come previsto e prevedibile, l'incontro promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Ponzano Veneto, svoltosi mercoledì sera presso la Casa dei Mezzadri, intitolato "Gender-mania" e che ha visto come relatrici le psicologhe Doriana Binotto e Daniela Pisan. A innescare il caso un comunicato diffuso da Isabella Scortegagna, attivista di Europa Verde che ha personalmente preso parte all'evento e non ha mancato di manifestare più di qualche perplessità su come il tema gender sia stato trattato dalle due esperte.

«L'incontro, che all'apparenza si presentava come uno scambio di informazioni tra le relatrici e genitori alla ricerca di risposte nel delicato argomento dell'identità di genere (il "Gender"), ha presentato in molte slides una forte discriminazione nei confronti della comunità LGBTQIA, additata dalle relatrici come una potente "lobby" che sta "indottrinando i bambini e le bambine delle scuole attraverso i mass media, i cartoni animati, i libri scolastici e il linguaggio inclusivo". Hanno espressamente utilizzato nelle slides termini come "agenda LGBT" e "distorsione della normalità"» spiega nel suo intervento Isabella Scortegagna «Le relatrici hanno erroneamente parlato di "genere attribuito alla nascita" quando in realtà si parla, medicalmente, di sesso biologico attribuito alla nascita a cui può seguire una identità di genere più o meno conforme al sesso biologico. Hanno parlato di terapie di conversone, di detransizione, di quanto sia pericoloso parlare di inclusività nelle scuole e di come tutto questo sia in realtà un oscuro piano delle lobby europee, americane, di Joe Biden e di Big Pharma. Complotti, fake news, discriminazione, informazioni medicalmente errate, deontologia assente... un incontro a dir poco agghiacciante, rivolto ad una popolazione del territorio con un livello di istruzione medio-basso e tanta rabbia addosso nei confronti delle "lobby" che "indottrinano i nostri figli".

«La Dott.ssa Pisan ha inoltre affermato che questo "lavaggio del cervello" che i nostri ragazzi stanno "subendo nelle scuole" sta causando problemi legati alla fertilità, rendendo sterili milioni di coppie e che sono pertanto costrette, secondo lei, ad affidarsi alla maternità surrogata all'estero, "operazione fortemente voluta dalle lobby farmaceutiche, dal congresso americano e dall'Unione Europea". Agghiacciante» chiude Scortegagna «Le relatrici sono state profondamente discriminatorie nei confronti delle persone transgender, che hanno definito come "ragazzi confusi senza alcuna guida che oggi si sentono donne e domani uomini e che poi restano incinti". Hanno inoltre utilizzato più volte la parola "transessualismo", parola ormai in disuso. Hanno definito il transessualismo una malattia mentale, quando in realtà non è più presente nemmeno nel DSM-V ed oggi si chiama "incongruenza di genere". Nonostante l'evento fosse pubblico e ad ingresso libero, le relatrici hanno chiesto di non fare foto alle slides. Alla luce dei gravi fatti qui riferiti, noi di Europa Verde ci chiediamo come il comune abbia potuto dare spazio a un tale sfoggio di ignoranza e informazioni pregiudizievoli, condite con tendenze complottistiche».