Comunali 2022: vittoria schiacciante per Cendron, naufragio di Lega e FdI

Uno dei risultati più inattesi, se non altro per le proporzioni. Rossella Cendron, sindaco uscente di Silea, si riconferma prima cittadina del Comune trevigiano con una vittoria schiacciante: ha conquistato il 71,11% delle preferenze (2.681 voti) a fronte del 16,95% fatto segnare da Tono Conte (Fratelli d'Italia), appena 369 voti, e Lia Spolverato che si ferma all'11,94, con 450 voti. A Silea Fratelli d'Italia e Lega avevano tentato la carta della corsa in solitaria ma con esiti evidentemente nefasti per il centrodestra. Alle urne sono andati 3.770 cittadini su 8.791 residenti e aventi diritto, una quota molto inferiore al 50% che indica una scarsa partecipazione popolare per questa tornata.