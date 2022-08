Coraggio Italia: in corsa Baratto, Penzo Aiello e Gloria Sernagiotto

Coraggio Italia, la realtà guidata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, presenta ben tre trevigiani tra i candidati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Tra questi spicca il nome di Raffaele Baratto, parlamentare uscente, ex esponente di Forza Italia che figura al secondo posto nella lista proporzionale alla Camera. Più sorprendenti le candidature di Andrea Penzo Aiello, fondatore e leader di Veneto Imprese Unite (realtà nata durante la pandemia in reazione alle restrizioni ai pubblici esercizi per combattere il Covid-19) e Gloria Sernagiotto, figlia di Remo, ex assessore regionale ed europarlamentare europeo scomparso due anni or sono a causa di un grave malore.

Italia Viva e Azione candideranno l'avvocato Alesssandra Nava nel collegio uninominale per la Camera di Treviso e Martina Cancian. assessore al Comune di San Biagio, nella lista proporzionale per la Camera. Nel collegio di Castelfranco sarà candidata Nadine Tabacchi e Marco Griguolo in quello di Belluno e della sinistra Piave. Al Senato: Sara Moretto, Gabriele Galiazzo, Paola Bergamo (inserita nel collegio uninominale) e Giuseppe Antonello.

Nella lista Europa Verde-Verdi, al Senato, sarà candidato alla Camera, nel collegio uninominale, Stefano Dall'Agata mentre per Unione Popolare spunta il nome di Alberto Cocco. Gabriele Zanella è infine inserito nel collegio di Castelfranco e Montebelluna.