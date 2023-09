Corte dei conti critica sul bilancio 2019: «Conte riferisca in consiglio comunale»

«La Corte dei Conti ha preso in esame il bilancio del Comune del 2019 e ha mosso rilievi molto importanti soprattutto per quello che riguarda l'incapacità dell'accertamento tributario, il mancato completamento dell'inventariazione dei beni di proprietà comunale e la situazione di alcune società partecipate come MOM» dichiara il capogruppo Stefano Pelloni «La Corte dei Conti per il bilancio 2019 ha rilevato "scarsa efficacia nel recupero dell'evasione" e ha "raccomandato il completamento della valutazione dei beni patrimoniali dell'Ente". E' importante che il sindaco riferisca quali sono state le iniziative prese dall'amministrazione per porre rimedio a queste criticità».

«Il recupero dell'evasione fiscale è una concreta battaglia morale di giustizia ed equità sociale, soprattutto in anni come questi in cui le amministrazioni comunali si trovano a fronteggiare scarsità di risorse e, al contempo, fronteggiare profonde emergenze sociali"» continua il consigliere Giorgio De Nardi «Da questo punto di vista è fondamentale investirei n un efficientamento della gestione della macchina amministrativa comunale, per rendere più efficaci attività strategiche come quella di lotta all'evasione fiscale».

«Si è approfittato ad esempio dei fondi del PNRR destinati alla digitalizzazione per implementare e informatizzare tali attività?» concludono i capigruppo del PD e della lista De Nardi «Infine sono serie e preoccupanti i rilievi fatti sulla situazione MOM, per cui appare chiara la miopia della politica sui trasporti della Regione Veneto, che non finanzia a sufficienza il trasporto pubblico locale tagliando ogni anno risorse e preferisce costruire strade come Pedemontana o Autostrada Treviso-Mare, piuttosto che finanziare società come MOM, che alla fine sono costrette ad aumentare del 30% gli abbonamenti, mettendo in ginocchio le famiglie trevigiane».