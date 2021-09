Villorba in azione, presenta la lista dei candidati e il programma elettorale

I candidati consiglieri e il programma elettorale della lista civica Villorba in azione sono stati presentati il 7 settembre al Park Tennis di Villorba. Presenti la candidata sindaco Silvia Barbisan e un nutrito gruppo di donne e uomini candidati al prossimo Consiglio Comunale di Villorba.

IL PROGRAMMA

Non casuale la scelta del Park Tennis: lo sport e le imprese sono al centro della proposta politica di Villorba in azione, che intende accrescere l’attrattività del territorio proprio a partire dai settori più strategici. «Per noi, amministrare significa ascoltare la comunità e fissare insieme obiettivi ambiziosi – puntualizza Silvia Barbisan - Il programma elettorale di Villorba in azione dà risposte concrete ed efficienti a due quesiti fondamentali: perché vivere a Villorba? Perché investire a Villorba? Ecco perché le nostre proposte si concentrano particolarmente sul sociale e la qualità della vita, sulla rigenerazione della Zona Industriale e Commerciale, sulle imprese. Abbiamo interrogato cittadini, enti, associazioni e imprese e progettato soluzioni per le loro necessità quotidiane.

Lo sport, ad esempio, è un volano turistico fondamentale per Villorba: porta ogni anno a soggiornare nelle nostre strutture alberghiere atleti, accompagnatori, tifosi, ma anche cicloturisti. Va sostenuto meglio e messo in rete con le scuole, le attività produttive e quelle ricettive.

Le nostre imprese hanno bisogno di infrastrutture digitali e collegamenti chiari e intelligenti con le principali arterie stradali; le start-up necessitano di semplificazioni normative, IMU agevolato e occasioni di co-marketing per dare vita a collaborazioni virtuose.

La viabilità di Carità va ripensata in funzione della vivibilità dei residenti e delle opportunità per i negozi che insistono su piazza Aldo Moro. E poi va fermata la cementificazione del nostro territorio: siamo uno dei Comuni in provincia con il peggiore incremento annuo di sfruttamento del suolo. La soluzione è la rigenerazione urbana dell’esistente.

Per il sociale, invece, va ripensato il rapporto tra Amministrazione e famiglie, agevolando l’accesso a informazioni e sostegni, anche grazie a un nuovo sportello di segretariato sociale. Le istituzioni comunali devono essere più presenti e utili per famiglie, giovani e anziani: nessun villorbese, dopo due anni di Pandemia, può essere trascurato».

Questi sono solo alcuni dei punti salienti del programma elettorale di Villorba in azione, che è sempre consultabile nella sua interezza sul sito www.villorbainazione.it e a disposizione della cittadinanza presso i gazebo in piazza organizzati dalla lista civica: prossimi appuntamenti mercoledì mattina in piazza Vittorio Emanuele a Villorba, giovedì mattina a Venturali, giovedì sera in piazza Aldo Moro a Carità, domenica mattina in via Udine a Lancenigo.



I CANDIDATI

Questi i 12 candidati (6 donne e 6 uomini) al Consiglio Comunale per la lista civica Villorba in azione:

Roberto Bassan, 47 anni, sposato, 3 figli. Residente a Lancenigo, imprenditore agricolo.

Daniela Bortolon, 56 anni, residente a Villorba. Imprenditrice.

Andrea Castro, 59 anni, sposato e padre di due figli. Professore di Fisica sperimentale e ricercatore.

Jessica Libralesso, 41 anni, consulente amministrativo-contabile. Attiva nel volontariato.

Matilde Munaron, 49 anni, sposata. IT Business Development. Esperta di Processi Amministrativi nella PA.

Andrea Pain, 51 anni, sposato e padre di 3 bambine. Imprenditore.

Simone Scanferlato, 50 anni, sposato e papà di due figlie di 7 e 10 anni. Avvocato.

Alessio Tonetto. 42 anni, manager e consulente nel turismo. Attivo nel sociale.

Liliana Vazzoler, 52 anni e mamma di 3 figli. Insegnante di nuoto, donatrice AVIS e attiva nel volontariato.

Natascia Vettori, 51 anni, sposata e madre di 3 figli. Infermiera professionista.

Matteo Vincenti, 51 anni. Imprenditore. Sposato e padre di 2 figli.

Lucia Zago, 54 anni, madre di 3 figli, quadro direttivo bancario. Appassionata di teatro, collabora con le scuole.