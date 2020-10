Borse di studio per studenti meritevoli, Ca' Sugana stanzia 40mila euro

È stata approvata dalla Giunta comunale di Treviso un’iniziativa per incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico e favorire la crescita complessiva della comunità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ca’ Sugana ha stanziato 40mila euro per sostenere la formazione degli studenti, premiando gli alunni, residenti a Treviso, licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2019/2020, superando l’esame di Stato con votazione finale fra il 9 e 10 e lode (100 euro per i 9/10, 150 euro per i 10/10 e 180 per i 10 e lode) o licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado superando l’Esame di Maturità con 100 o 100 e lode (250 euro per i 100/100 e 300 euro per i 100/100 e lode). «Per incentivare i ragazzi a proseguire il loro percorso scolastico con dedizione anche in questo particolare momento di emergenza sanitaria, pubblicheremo nei prossimi giorni nel sito web del Comune di Treviso un avviso per presentare la domanda per una delle 212 borse di studio a studenti meritevoli usciti dalle scuole secondarie di 1° e 2° grado nell’anno scolastico 2019/2020 - spiega l’assessore all’Istruzione del Comune di Treviso Silvia Nizzetto - Nella proiezione si è tenuto conto della possibilità che alcuni studenti trevigiani abbiano frequentato le scuole in comuni diversi. Con questa iniziativa vogliamo premiare l’impegno, la capacità e la voglia di eccellere dei nostri ragazzi fornendo un contributo alle attività di formazione. In futuro vorremmo istituire borse di studio in collaborazione con aziende private che intendono premiare i risultati e gli approfondimenti in particolari ambiti - prosegue Nizzetto - In una Provincia a forte vocazione imprenditoriale e volta all’innovazione, la collaborazione con le realtà che danno lustro e creano opportunità nel territorio sarebbe un ulteriore incentivo alla curiosità e allo studio». Per quanto riguarda le scuole medie gli studenti trevigiani che hanno ottenuto la licenza media con una votazione di 9/10 sono 95; 25 con 10/10 e 8 con 10 e lode. Sono 56, invece, gli studenti che hanno conseguito la maturità con 100/100 e 28 con la lode.