Borse di studio e attestati: Ponzano premia gli studenti più meritevoli

Qualche settimana fa, poco prima di Natale, l'Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto, attraverso l'Assessorato all'Istruzione e quello alla Cultura, ha premiato diversi studenti per il loro impegno scolastico e per i risultati raggiunti. Nel rispetto delle regole sanitarie si è voluto comunque realizzare la celebrazione con l'intervento dei ragazzi ma senza la presenza del pubblico come previsto dai recenti DPCM e con la sola presenza dei due assessorati di riferimento.

I ragazzi delle medie e i giovani del liceo, insieme ai neolaureati, sono stati divisi in più gruppi e sono stati invitati a partecipare con il solo accompagnamento di qualche famigliare. La sanificazione, le mascherine, le entrate e le uscite ordinate e contigentate non hanno comunque reso meno suggestivo il momento aspettato da mesi. La consegna dell'attestato, in presenza del Dirigente Scolastico Fiorangela Giampaolo Gallo, ha permesso al sindaco e all'assessore Gambarotto di far raccontare in pochi minuti ai premiati il loro percorso e i loro sogni.

Il sindaco Baseggio: «Mi permetto di ringraziare le famiglie di tutti i nostri ragazzi, e non solo di quelli premiati, per il sostegno allo studio che rappresenta sicuramente uno sforzo economico non indifferente ma importante per la crescita intellettuale e culturale di tutta la comunità di Ponzano Veneto».

