Borse di studio per giovani laureati finanziate da privati: convenzioni rinnovate

C’è tempo fino al 30 novembre per presentare domanda e concorrere ai sei bandi per l’assegnazione delle borse di studio per giovani laureati finanziate da privati in base alle rinnovate convenzioni con il Comune di Villorba. Le modalità e i dettagli sono disponibili sul sito del Comune.

Le borse di studio

Quattro borse di studio saranno intitolate a Ivano Pastro, per laureati in discipline di area scientifica e tecnologica; 2 borse di studio ad Adamo Lovat per laureati in discipline umanistiche; altre 2 borse di studio a Luigi Mazzocato, per laureati in discipline in area medica e farmaceutica; 1 borsa di studio finanziata da Comunica Cooperativa Sociale onlus in memoria di Daniele Lele Piovesan, per laureati in discipline socio-educative; 1 borsa di studio finanziata da Società Agricola Nonno Andrea, per laureati in discipline di area scientifica scientifica e agro - alimentare; 2 borse di studio intitolate a Domenico Rizzotti, per tesi di laurea attinenti il tema del lavoro. Per maggiori informazioni contattare i servizi scolastici e culturali al numero 0422 6179810.