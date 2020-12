A Colfosco arriva il Metodo Montessori: pronta l'inaugurazione di una nuova sezione

Il Comune di Susegana e l’Istituto Comprensivo locale hanno dato avvio, a partire da quest’anno scolastico, alla prima sezione a metodo Montessori. Il progetto, condiviso sia dall’Amministrazione Comunale che dalla locale Istituzione scolastica, ha permesso di creare un nuovo indirizzo educativo all’interno della Scuola Primaria di Colfosco, arricchendo così l’offerta formativa rivolta alle famiglie del territorio.

La classe (che verrà inaugurata giovedì alle ore 18 in diretta streaming sulla pagina FB del Comune) è stata opportunamente allestita ed arredata con mobili e materiali Montessori e ad oggi operano in essa due insegnanti formate all’Opera Nazionale Montessori. Il metodo pedagogico Montessori si basa su una nuova visione del bambino, che diventa il centro del processo educativo. Il bambino impara facendo, esplorando e giocando in un ambiente progettato dall’insegnante su misura dei suoi bisogni educativi. La scuola montessoriana valorizza il bambino e le sue necessità, assecondando le sue attitudini, le sue esigenze e le sue capacità.

Il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa, e l’Amministrazione Comunale presenteranno dunque con emozione, soddisfazione ed orgoglio questo nuovo progetto scolastico, auspicando che possa trovare positivo riscontro tra le famiglie del territorio. Anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Daniele Chiesurin, che ha curato personalmente la costruzione della sezione Montessori a Colfosco, è felice di poter consegnare ai bambini, ai genitori, alla scuola e alla comunità tutta questo nuovo ed importante progetto di crescita e di formazione che andrà ad affiancare l’offerta della didattica tradizionale.