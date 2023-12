Collegio Pio X, concerto di Natale con i bambini della scuola primaria

Un momento di gioia e di grande partecipazione emotiva quello del concerto di Natale dei piccoli alunni della scuola primaria del Collegio vescovile Pio X. L'appuntamento con molti dei 520 bambini dell’Istituto e le loro famiglie si è tenuto nella serata di giovedì 21 dicembre all’interno del tempio di San Nicolò.

I bimbi hanno intonato canti di Natale preparati con gli insegnanti di Musica, ed è stata l’occasione, per il rettore, mons. Lucio Bonomo, e per la coordinatrice didattica, Laura Catella, di fare gli auguri a tutte le famiglie prima della chiusura dell’anno. Il Collegio riaprirà, dopo la pausa natalizia, il prossimo 8 gennaio, mentre ci sarà tempo ancora fino alla fine del mese di gennaio per le iscrizioni alle classi, dall’infanzia alle superiori, dell’anno scolastico 2024-25.