A Farra di Soligo tutti diplomati: il sindaco consegna gli attestati di merito

Il sindaco Perencin: "“Abbiamo deciso di ripetere l’esperienza positiva del 2020 perché anche in quest’anno scolastico i nostri bambini si sono ritrovati a vivere un altro periodo scolastico insolito"

Con la serata di mercoledì si sono completati gli appuntamenti con i 62 alunni che hanno frequentato l’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia, i 91 alunni che hanno frequentato la classe quinta delle tre Scuole Primarie e i 95 alunni che hanno frequentato la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado di Farra di Soligo, a cui sono stati consegnati, da parte del Sindaco Mattia Perencin e dell’Assessore all’istruzione Maria Teresa Bianco, gli attestati di merito di fine anno scolastico 2020/2021.

“Abbiamo deciso di ripetere l’esperienza positiva dello scorso anno, perché anche in quest’anno scolastico i nostri bambini e ragazzi si sono ritrovati a vivere un altro periodo scolastico insolito, anche se fortunatamente meno restrittivo di quello precedente - spiega il Sindaco - ed hanno dimostrato tenacia e gioia anche nei momenti più difficili: per questo vogliamo premiare il loro impegno e far si che possano conservare un ricordo positivo di questo periodo”. “Agli studenti abbiamo consegnato il classico attestato di superamento del ciclo di studi - spiega l’assessore Bianco - Inoltre, quest’anno l’amministrazione comunale di Farra di Soligo ha deciso di regalare a tutti i ragazzi un piccolo omaggio, utile a settembre quando torneranno sui banchi di scuola”.