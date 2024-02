Asinobus: asinelli, alpaca e cani da salvataggio accompagnano a scuola i bambini

Nonostante il cielo grigio, quello di stamane a Godega di Sant’Urbano è stato un inizio di giornata e di scuola scandito dal sole della gioia, della curiosità e delle tante emozioni dei più piccoli. Alle 7.30, puntuali, il doppio appuntamento, alla rotatoria di Bibano e alla chiesa di Pianzano, per raggiungere la scuola primaria accompagnati dall’Asinobus, con gli asinelli muniti di selle e basti in cui caricare gli zainetti. A Godega di Sant’Urbano da oggi, lunedì, si inizia a respirare l’aria di festa dell’Antica Fiera di Godega in programma dal 2 al 4 marzo. Come ormai tradizione (e fino a venerdì), gli asinelli, affiancati da alpaca e quest’anno anche da cani da salvataggio, accompagnano a scuola i bambini della primaria del plesso unico di Pianzano.

«I bambini, trenta a Pianzano e 25 dal punto di partenza di Bibano, erano ansiosi di poter rivivere questa speciale esperienza che scandisce, da molti anni, la settimana che precede la nostra fiera. Edinfatti - sottolinea il vicesindaco con delega all’Antica Fiera. Paolo Attemandi presente alla prima dell’Asinobus –, questa mattina tutti, puntuali, si sono presentati alle 7.30 nei due punti di ritrovo del classico Piedibus. E da qui, accompagnati da quattro alpaca, sei asinelli e due cani da salvataggio, un Terranova e un Labrador, hanno raggiunto la scuola. Siamo arrivati a scuola un po’ in ritardo, perché tutti i bambini volevano salire sugli asinelli, accarezzare gli alpaca e i cani: è stato bello vederli così coinvolti. Asinobus sarà replicato ogni mattina fino a venerdì, confidando nel meteo».

Non solo Asinobus. Le attività didattiche e ludiche curate da Asineria Asini di Reggio Emilia scandiranno le giornate a scuola fino a venerdì 1° marzo, coinvolgendo i circa 200 alunni della primaria del paese e oltre un centinaio di bimbi delle scuole dell’infanzia “Rigato” di Bibano e “Dal Cin” di Pianzano. In “classe” gli asini, affiancati da alpaca e cani da salvataggio. Nelle classi della primaria, nei cinque giorni, Massimo Montanari affiancato da Veronica Bertoletti proporranno dei percorsi ludici e didattici con asini, alpaca e Rose, cane terranova della Scuola italiana cani da salvataggio (Sics), instaurando con questi animali una relazione e di accudimento. Venerdì 1° marzo alle 17 nella biblioteca comunale di via Liberazione Massimo Montanari e Veronica Bertoletti proporranno una lettura di “Reef e le farfalle, storia di un cane da salvataggio e il suo eroico supporto all'uomo”; a seguire un laboratorio per la creazione di gessi colorati e profumati.