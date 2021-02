Cerletti, 13 aule ristrutturate: sei milioni di euro per i lavori all'Itis Galilei

Continuano i sopralluoghi di Stefano Marcon, presidente della Provincia, alle scuole superiori per verificare i lavori svolti durante il 2020 e dialogare con i dirigenti scolastici in merito agli interventi già previsti.

Giovedì 11 febbraio tappa agli istituti di Conegliano, con la visita prima al Cerletti e successivamente all'Itis Galilei. Al Cerletti Marcon ha visitato, in particolare, la nuova ala ristrutturata a efficientamento energetico nZEB (a energia quasi zero) e messa a norma antisismica che comprende 13 classi e 2 nuovi laboratori, insieme alla dirigente scolastica MariaGrazia Morgan. Un investimento della Provincia che ammonta a oltre 1.041.680 euro. Al Galilei invece, accompagnato dal dirigente scolastico Salvatore Amato, il presidente ha visitato i lavori di ripristino delle aule allagate (240mila euro) e pianificati i prossimi investimenti: oltre 6 milioni e mezzo di euro per l’adeguamento sismico e l’ampliamento in accorpamento al Pittoni.

«Abbiamo lavorato tanto, fatto tanti sacrifici e messo in campo tutte le energie e i fondi che potevamo per mettere in sicurezza le scuole superiori durante il 2020 - ha spiegato Marcon - qui a Conegliano gli investimenti sono stati importanti. Al Cerletti la nuova ala, messa a norma antisismica e ristrutturata in classe energetica nZEB praticamente a impatto ambientale zero, è senza dubbio un’ottima soluzione per gli studenti, sicura e spaziosa. E gli investimenti non sono finiti qui. Al Galilei l’opera di ripristino delle aule è solo il primo tassello di una grandissima operazione che vedrà la Provincia investire oltre 6 milioni e mezzo di euro per l’adeguamento antisismico della struttura, andando a realizzare anche un ampliamento che porterà a un accorpamento con l’edificio Pittoni, realizzando anche in questa zona un vero e proprio campus studentesco, che va dal Cerletti al Galilei al Pittoni, passando per il Da Collo dove grazie al Comune abbiamo realizzato un campo da basket e una pista di atletica. Credo che nessuna Provincia in Italia abbia investito, e investirà così tanto (47 milioni nel prossimo triennio previsti a bilancio) nella scuola. Ringrazio quindi soprattutto il team tecnico della Provincia che in questi mesi ha fatto davvero i miracoli». «Ringrazio la Provincia per i lavori svolti, celeri nonostante il lockdown, non era scontato - ha detto la Morgan - questa sede rinnovata è sicura e funzionale, gli studenti la apprezzano e abbiamo anche potuto ricavare due laboratori enologia, così non dovremo più andare in esterna». «La nostra scuola è in continua espansione e i lavori svolti dalla Provincia sono fondamentali» conclude Amato.

Scuola enologica "Cerletti"

L'istituto superiore "Cerletti" conta 1351 studenti divisi in 65 classi. A settembre 2020 è stata rinnovata la convenzione con l’Università di Padova per mantenere i corsi. Durante i lavori di adeguamento sismico, la Provincia ha affittato gli spazi dell’Oratorio dei Santi Martino e Rosa fino al rientro nella nuova ala, spazi ora utilizzati dal Galilei sempre per i lavori previsti. La Provincia ha investito al Cerletti 1.041.680 euro per la ristrutturazione, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico del Corpo B, altri 700mila sono dedicati alla manutenzione straordinaria della copertura, la sostituzione dei serramenti e il rifacimento dei bagni per l’IPAA Cerletti a Piavon di Oderzo, inoltre è pronto lo studio di fattibilità per il miglioramento sismico del corpo A per 3 milioni di euro.

Itis "Galilei". 1055 studenti in 59 classi

Per la realizzazione dei lavori di consolidamento strutturale e adeguamento sismico, la Provincia ha affittato per gli studenti gli spazi dell’Oratorio dei Santi Martino e Rosa. La Provincia ha investito al Galilei 70mia euro per il consolidamento strutturale dell'ex segreteria, 240mila euro per il ripristino delle aule post allagamento, sono state affidate le progettazioni per i lavori di adeguamento sismico del Lotto A (2.998.600 euro) e per il Lotto B (2.998.600 euro) ed è stata affidata la progettazione per l’adeguamento sismico con ampliamento e accorpamento al Pittoni per 698.686 euro. Inoltre, è previsto il rifacimento dell’impianto termico per 267.144 euro.