L’Indirizzo musicale di Treville conclude l’anno scolastico con un pieno di successi

Grandi soddisfazioni per la scuola ad indirizzo musicale di Treville, I.C.Castelfranco1, amministrata dalla Dirigente Donata Sartor, sempre attenta a valorizzare le potenzialità di alunni e docenti. Gli alunni delle classi di violino (guidata dalla prof.ssa Elisabetta Beghin, di chitarra (sotto la guida del prof. Matteo Marcato) e di clarinetto (prof. Davide Compostella) hanno ottenuto ottimi risultati in alcuni concorsi nazionali musicali.

La classe di violino ha ottenuto grandi successi al concorso Nazionale di Verona “Scuole in musica”: Primo posto al sestetto di violini composto dagli alunni di classe IIIB: Nicolò Beltrame, Martina di Giovinazzo, Matilde Fedon, Matilde Guidolin, Francesca Pilati, Emanuele Scapolan. Questo sestetto di violini si è piazzato anche al secondo posto (con primo non assegnato) al concorso Lodovico Agostini di Portomaggiore (FE). I violini della classe IIB, Elisabetta Alfier, Giorgia Gazzola, Asia Perusin, Angelica Salvalaggio e Alvise Tocchetto hanno ottenuto un pregevole secondo posto sempre al concorso di Verona, con l’alunno Alvise Tocchetto che ha gareggiato anche nella categoria solista, conquistando un secondo posto.

En-plein anche per la classe di chitarra, che ha ottenuto un ottimo risultato al Concorso Nazionale di chitarra “Gaetano Marziali” di Seveso: Secondo posto con primo non assegnato per Cherubin Gioele (classe IB), e terzo premio per la compagna di classe Targhetta Letizia. Un terzo posto all’alunna di IIB Stocco Elisa. Secondo posto a pari merito per gli alunni di classe terza Santolin Matteo e Bertolo Gaia, terzo posto per Morriello Maria. Questi ultimi alunni hanno ottenuto buoni piazzamenti anche al concorso Agostini già sopracitato: secondo posto per Bertolo, terzo per Santolin e quarto per Morriello. Il gruppo chitarristico di classe IIIB (che, oltre ai già citati Bertolo, Santolin e Morriello, vede la partecipazione di Federico Bussolin, Manuel Marcato, Giorgia Barizza e Emily Roncali) ha ottenuto il quarto posto sempre al concorso di Portomaggiore.

Infine, il trio di clarinetti composto da Ivan Ardizzone, Marco Rigato e Asia Milani ha conquistano un terzo posto al concorso Agostini di Ferrara e il quartetto composto da Francesco Dionese, Giovanni Brunati, Riccardo Crosetta e Giada Gazzola ha ottenuto un quarto posto al medesimo evento. Questi risultati sono particolarmente significativi dopo questi due anni di pandemia. La gioia di suonare assieme è diventata occasione di crescita e di sviluppo di competenze, grazie anche alla grande dedizione degli insegnanti.