Giovedì 17 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 dicembre è il 351º giorno del calendario gregoriano (il 352º negli anni bisestili). Mancano 14 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Lazzaro (Monaco a Costantinopoli)

Etimologia: Lazzaro, deriva dall’ebraico “Eleazar”, teoforico significante “Dio ha aiutato, Dio e venuto in aiuto”. Personaggio del Vecchio e del Nuovo Testamento, non ha mai avuto, come personale, grande diffusione nel mondo cristiano, nonostante la celebrità del fratello di Marta e Maria, resuscitato da Gesù.

Accadde Oggi

497 a.C. – Si svolgono a Roma le prime feste Saturnali

546 – Guerra gotica: Totila e i suoi Ostrogoti entrano a Roma grazie al tradimento della guarnigione isaurica

1538 – Papa Paolo III scomunica re Enrico VIII d’Inghilterra

1961 - L’India strappa Goa al Portogallo

1969 - L’aviazione degli Stati Uniti annuncia che le sue investigazioni sugli UFO non hanno dato prove dell’esistenza di astronavi extraterrestri

1970 - Polonia – Rivolte di massa nelle città costiere finiscono con il massacro degli operai dei cantieri navali a Gdynia

1973 – L’American Psychiatric Association toglie l’omosessualità dalla sua lista di malattie mentali

2010 – Tunisia: Mohamed Bouazizi, un giovane ambulante, si diede fuoco davanti al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid per denunciare i soprusi delle autorità tunisine che volevano revocargli la licenza. L’episodio è considerato l’inizio della Primavera Araba, un insieme di movimenti popolari che portarono alla fuga del dittatore Ben Ali e si svilupparono in diverse nazioni arabe.

2014 – Il presidente statunitense Barack Obama annuncia di voler porre fine all’Embargo contro Cuba.

2017 – Le spoglie di Vittorio Emanuele III vengono riportate in Italia da Alessandria d’Egitto.

1989 – Primo episodio de “I Simpson”: Homer, impiegato nella centrale nucleare di Springfield come ispettore alla sicurezza, è rimasto senza tredicesima e non sa come far fronte alle spese dei regali di Natale per i figli Bart, Lisa e Maggie. Non può nemmeno contare sui risparmi, perché sua moglie Marge li ha spesi per cancellare il tatuaggio che Bart si è fatto fare sul braccio

1903 – Primo volo dei fratelli Wright: Trentasei metri planando a tre metri dal suolo. Una piccolissima distanza ma un grande passo per l’umanità, che fece entrare nella storia dell’aviazione mondiale due tipografi dell’Ohio con la passione per i modellini di aerei.

1843 – Pubblicato Canto di Natale di Dickens: L’arida quotidianità di Ebenezer Scrooge, un vecchio ricco e taccagno, viene scossa dalla comparsa di tre spettri che gli mostrano il Natale in tre dimensioni temporali: quello della sua giovinezza, del presente e del domani. Un’esperienza che gli farà riacquistare il senso della vita e la centralità dei sentimenti.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di molto coraggio, spirito d’iniziativa e sei capace di grande generosità, ma sei anche dominato dall’impazienza e se non ottieni subito quel che desideri ti lasci spesso prendere dalla collera. Nel lavoro dovrai affrontare alcuni momenti difficili, ma nella seconda parte della vita raggiungerai il successo. In amore ti si addice un partner riflessivo e paziente in grado di sopportare le tue esplosioni e di darti la tranquillità di cui hai bisogno.

1936 – Papa Francesco: L’uomo del cambiamento epocale, sulle cui spalle gravano i destini della Chiesa Cattolica e in generale della fede cristiana. Nato a Buenos Aires, in Argentina.

1975 – Milla Jovovich: Sguardo di ghiaccio e fascino da vendere, un binomio vincente dalle passerelle al set cinematografico. Ucraina di Kiev, ma con la cittadinanza USA, ha iniziato a sfilare a 11 anni.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 17 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Questo Saturno che oggi – dopo anni di quadratura – diventa un tuo amico e un alleato dei tuoi sogni, sicuramente farà bene non solo alla tua energia ma anche a quella che ti lega agli altri, quella che ti fa sentire più vicina a tutto. Inizia un nuovo tempo, un nuovo futuro che ti piace, che ti convince.

Toro

La Luna farà di tutto per addolcire (persino con la complicità di Venere) questo passaggio di Saturno che, per il Toro, indica maggiore impegno e senso di responsabilità con il presente e futuro prossimo. Da oggi comincia una stagione importante, una di quelle che potrebbe cambiare la direzione di vita.

Gemelli

Saturno comincia da oggi un lungo trigono che ti accompagnerà per i prossimi anni, che ti aiuterà a sopportare meglio i pesi della vita, che ti aprirà a occasioni e possibilità speciali. Eppure, Sole e Saturno ti rendono sospettosa, molto prudente con gli entusiasmi, con le speranze. Un po’ per volta.

Cancro

Davvero una giornata molto speciale per te, per i destini di un Cancro che inizia ora a rivedere la luce, la speranza per qualcosa di bello. Saturno smette di essere quel peso che ti ha complicato ogni cosa per anni, e subito ti senti più libera di amare, di esprimere liberamente e sinceramente ciò che senti.

Leone

Saturno inaugura oggi la stagione fatta di sfide, di scommesse circa la tua capacità di affrontare ogni cosa con freddezza e precisione. Nei prossimi mesi dovrai imparare a confrontarti in modo aperto, trasparente e sereno con ogni cosa, accogliendo quei consigli e suggerimenti che ti renderanno migliore.

Vergine

Da questo momento Saturno smette di essere un tuo punto di riferimento, quella forza precisa che ti ha forse regalato un rapporto diverso con la fantasia e la creatività. In questi anni hai probabilmente imparato molte cose, ora però puoi tornare alla leggerezza, a una nuova distrazione.

Bilancia

Mentre mille pianeti ti sostengono dal sestile, colorando e illuminando il tuo modo di parlare e di comportarti, ecco che Saturno apre ufficialmente la stagione dei trigoni, di quelle promesse che ti faranno compagnia per molto tempo. Hai ottime ragioni per essere felice di questo momento. Di un giovedì speciale.

Scorpione

Sarà proprio la Luna, con le sue emozioni in crescita, a portare Saturno in quadratura, a farti accogliere una presenza forse non comoda ma importante, un tempo diverso, fatto apposta per costruire, per renderti più solida, più forte. Fai la pace con tutto ciò che ti appartiene, con il tuo ego più profondo.

Sagittario

Saturno scivola in sestile (e prestissimo, tra due giorni, sarà imitato dal tuo Giove), indicando un netto cambiamento della tua propensione verso ogni forma di espressione, di comunicazione, di scambio. Usa i tanti pianeti che abitano nel tuo segno per dare un senso e un sapore speciali al presente.

Capricorno

Addio Saturno, è stato bello stare con te. O forse no? Difficile dire. Certamente il tuo segno è tra quelli che sta meglio con il pianeta degli anelli, per questo è arrivato il momento di fare piccoli e grandi bilanci, di capire insomma che cosa le stelle ti hanno insegnato e di farne tesoro. Senza fretta.

Acquario

Benvenuto Saturno, pianeta che ti piace e che ti somiglia perché governa il tuo segno. Oggi ha inizio una lunga stagione (resterà insieme a te fino al 2023) in cui tutto avrà un peso e un sapore speciali, in cui ti sentirai davvero protagonista delle cose che ti succedono, che deciderai di vivere, di sperimentare.

Pesci

Saturno si nasconde, occulta i tuoi sogni ma anche le tue paure. Ma, grazie alla complicità della Luna, accoglierai bene il passaggio del pianeta, accettando che ogni cosa abbassi il volume, che abbia inizio un tempo in cui potrai osservare con maggiore attenzione ogni cosa, aprendoti al tutto.