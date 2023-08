Oggi 22 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Paolo Fox oroscopo 22 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, avete diverse occasioni per farvi notare dagli altri in questa giornata quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro tutto procede bene ma adesso dovreste iniziare a impegnarvi un po' di più sul fronte amoroso.

Toro - Cari toro, siete un po' confusi in amore in questo periodo ma meglio fare chiarezza subito. Dovete capire chi volete al vostro fianco e muovervi di conseguenza.

Gemelli - Cari gemelli, ascoltate un po' di più il vostro istinto invece che guardare sempre a cosa vi dicono gli altri. Attenzione allo stress accumulato sia sul lavoro che sulla vita privata.

Cancro - Cari cancretti, in amore ci sono diverse cose da gestire e vi sentite nel pieno di una crisi. Cercate di tenere duro e continuate a impegnarvi sul fronte lavorativo.

Leone - Cari leoncini, bello questo cielo per chi è alla ricerca dell'amore. Le prossime ore saranno piene di passione e anche sul lavoro arriveranno belle soddisfazioni.

Vergine - Cari vergine, la giornata di oggi è un po' caotica ma niente paura, riuscirete a gestirla al meglio con un po' di concentrazione. Sul lavoro concedetevi un po' di relax.

Bilancia - Cari bilancia, è arrivato il momento di dedicarvi all'amore con più spensieratezza e senza paure. Il lavoro, per ora, può aspettare.

Scorpione - Cari scorpioncini, la giornata di oggi parla di emozioni forti quindi godetevi questo periodo senza troppi pensieri. Sul lavoro è tempo di cambiamenti.

Sagittario - Cari sagittario, sta arrivando un bel momento per l'amore quindi sfruttatelo al massimo. Sul lavoro cercate di rimettervi in riga perché presto l'estate finisce.

Capricorno - Cari capricorno, in questo periodo avrete modo di testare le vostre potenzialità ma dovete impegnarvi fin da subito. È finito il momento dei giochi.

Acquario - Cari acquario, arrivano belle notizie per chi ha voglia di cambiamenti e novità sia in amore che sul lavoro.

Pesci - Cari pesciolini, attenzione in amore perché potreste avere fin troppi spasimanti. Sul lavoro arrivano invece belle riconferme e soddisfazioni ma adesso è tempo di vacanze.

Almanacco

Il 22 agosto è il 234° giorno del calendario gregoriano. Mancano 131 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera la Beata Vergine Maria Regina

Nati 22 agosto

Sei nato oggi? I nati il 22 agosto, anche quando perseguono obiettivi pieni di immaginazione, fantasia e creatività, non perdono mai il contatto con il fondamento dell’esperienza acquistata attraverso i più comuni impegni e le attività giornaliere. Essi non dimenticano le loro radici e sono estremamente realistici riguardo alle proprie capacità; di conseguenza disprezzano l’arroganza e procedono con la logica, sia che rimangano sul piano materiale sia che si occupino di concetti astratti e sofisticati.

1933 – Sylva Koscina: Attrice di fama mondiale, nata a Zagabria e morta a Roma nel 1994, è stata uno dei volti più belli del cinema e della televisione italiana.

1908 – Henri Cartier-Bresson: Nato a Chanteloup-en-Brie, nel nord della Francia, è stato un fotografo francese, testimone con le sue immagini dei più disparati angoli del pianeta e dei principali eventi del pianeta e dei principali eventi del Novecento. Non a caso viene annoverato tra i pionieri del foto-giornalismo.

1862 – Claude Debussy: Nato a Saint-Germain-en-Laye, nel nord della Francia, viene considerato tra i più eccelsi compositori della storia francese.

Accadde Oggi

Fondata la Croce Rossa Internazionale. nasce la Cadillac, vinti 148 milioni al Superenalotto, minatori intrappolati a 700 metri di profondità.