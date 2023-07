Oggi 28 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo Paolo Fox 28 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Con la Luna nel segno i sentimenti sono decisamente favoriti. Sul lavoro invece se vuoi portare avanti un nuovo progetto, analizza bene tutti i pro ed i contro.

Toro: Qualche dubbio di troppo in amore, nulla che non possa essere risolto. Sul lavoro invece si naviga a vista anche se avresti voglia di novità.

Gemelli: La mattinata parte a rallentatore, recupero dal pomeriggio. Sul lavoro invece sono possibili cambiamenti, soprattutto per te che non ami la routine.

Cancro: Se in amore c’è stata una crisi potresti incontrare qualche difficoltà a ricucire i rapporti. Sul lavoro invece c’è voglia di progettualità, novità importanti all’orizzonte.

Leone: Con la Luna favorevole eventuali piccoli dissidi potranno essere risolti. Sul lavoro invece hai bisogno di collaboratori fidati. Infatti hai come l’impressione che qualcuno ti stia remando contro.

Vergine: In amore i single del segno possono fare incontri piacevoli per i single! Sul lavoro invece sono favorite le trattative, sfrutta questo momento positivo.

Bilancia: Tieniti lontano da complicazioni inutili, soprattutto nel pomeriggio. Sul lavoro invece la giornata è positiva: puoi guardare al futuro con ottimismo!

Scorpione: In amore ci sono delle piccole tensioni, cerca di risolvere un problema con il partner. Sul lavoro invece la giornata favorisce le trattative e ti permette di non prendere tutto di petto.

Sagittario: Per i sentimenti quella di oggi è una mattinata un pò sottotono. Sul lavoro invece non tirarti la zappa sui piedi andando incontro a situazioni complicate.

Capricorno: In amore cerca di non essere impulsivo, soprattutto durante questo pomeriggio ed in serata. Lavorativamente parlando invece sono favoriti i nuovi porgetti.

Acquario: Buone stelle per l’amore sia per chi è in coppia sia per chi è solo! Sul lavoro invece nei prossimi giorni sono in arrivo cambiament importanti.

Pesci: Stelle controverse per i sentimenti, vuoi di più da chi ti è vicino. Lavorativamente parlando invece oggi regna un po' di confusione. Se devi fare una richiesta meglio aspettare.

Almanacco

Il 28 luglio è il 209° giorno del calendario gregoriano. Mancano 156 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Nazario e Celso (Martiri) Sant’Innocenzo I (Papa)

Nati 28 luglio

Sei nato oggi? I nati il 28 luglio manifestano in genere un forte desiderio di primeggiare nella sfera sociale e professionale. Il senso di autorità scaturisce dalla loro stessa persona e per questo ciò che essi sono è molto più importante di che dicono e pensano.

Accadde Oggi

Inizia la prima guerra mondiale, nascono le TV private, alluvione in Valtellina, il sinistro stradale il più grave avvenuto in Italia.