Oggi 29 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Trascinare un rapporto che non funziona più è inutile, anche se lo si fa per l’orgoglio. Nel lavoro in questi giorni aspettati una novità importante.

Toro: In amore tu sei molto paziente, tranne quando non vieni compreso: in tal caso potresti anche rimanerci male. Nel lavoro è chiaro che qualcosa va cambiato: qualche ostacolo te lo impedisce ancora però.

Gemelli: In amore sono sempre tante le cose da dire: attenzione a puntare su quelle sbagliate però. Nel lavoro devi assolutamente tagliare le spese inutili.

Cancro: Situazione positiva per l’amore: la Luna e Giove sono favorevoli per i nuovi incontri. Nel lavoro a volte bisogna saper scendere a compromessi, anche sul lavoro.

Leone: Il transito di Venere nel segno sta portando un grande desiderio d’amare. Nel lavoro, se devi portare avanti un progetto non fermarti.

Vergine: Oggi la Luna è in opposizione, c’è un problema nella famiglia o forse troppa stanchezza. Nel lavoro il periodo richiede attenzione, è un giorno particolare.

Bilancia: Così come gli inizi di giugno hanno creato difficoltà quest’ultima parte del mese può portare miglioramenti. Nel lavoro nulla accade se tu non lo desideri!

Scorpione: C’è voglia di amare e di essere compresi, ma in realtà accade l’opposto. Nel lavoro sono due giornate ideali per arrivare ad un punto di svolta.

Sagittario: In questo periodo potresti fare incontri davvero favorevoli. Nel lavoro cogli le occasioni che ti si presenteranno in questi giorni.

Capricorno: La Luna è favorevole e Venere non è più contraria: si potrà recuperare un rapporto! Nel lavoro dovresti valutare bene le nuove proposte.

Acquario: Una relazione che non funziona può essere interrotta definitivamente. Il settore lavorativo è incerto, soprattutto per coloro che devono rinnovare un accordo.

Pesci: Non sciupare le buone occasioni, oggi poi la Luna potrebbe donarti una bella emotività. Nel lavoro nuovi progetti in arrivo ma anche nuove responsabilità.

Almanacco

Il 29 giugno è il 180º giorno del calendario gregoriano. Mancano 185 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno:

Santi Pietro e Paolo (Apostoli e Martiri)

San Pietro è il protettore di pescivendoli, pescatori, ciabattini, fabbricanti di chiavi, mietitori, orologiai e portieri. San Paolo è il protettore dei teologi e della stampa cattolica.

Etimologia: Pietro, dall’antico termine aramaico “kepha”, “roccia”, il nome Pietro fu imposto da Gesù all’apostolo prediletto. In Occidente se ne è ripresa la versione greca “Pétros”, latinizzato poi in “Petrus”.

Nati 29 giugno

Sei nato oggi? Anche se sei dotato di notevole intelligenza e di grandi capacità non sei interessato alla carriera e al successo. La tua strada esclude la lotta feroce per primeggiare e ti porta invece verso una vita serena, fatta di poche ma solide certezze e di radicati affetti che possono darti la felicità che cerchi e che meriti.

1798 – Giacomo Leopardi: Massimo poeta dell’Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale.

1929 – Oriana Fallaci: Nata a Firenze e vissuta a lungo negli Stati Uniti d’America, Oriana Fallaci è considerata una grande giornalista italiana e una delle scrittrici italiane più apprezzate.

1900 – Antoine de Saint-Exupéry: La fama di scrittore attraversa ogni generazione da quel lontano 1943, in cui diede alle stampe Il Piccolo Principe, il suo romanzo capolavoro e uno dei libri più venduti di sempre.

Scomparsi

2003 – Katharine Hepburn: Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i quattro Oscar come “migliore attrice protagonista”, primato ancora imbattuto.

2013 – Margherita Hack: Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell’indipendenza della ricerca scientifica. Temi che animarono il suo parallelo impegno in politica nell’area del centrosinistra.

2000 – Vittorio Gassman: Nato a Genova, è uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento.

Accadde Oggi

Prima radiocronaca di un incontro di calcio, esce l’iPhone, disastro ferroviario a Viareggio.